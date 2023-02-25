"Z-фанатов не спросили": зятю Сергея Шойгу понравился пост Дудя против войны в Украине

Муж дочери министра обороны согласился с осуждением развязанной РФ полномасштабной войны. Российские патриоты призывали его вернуться из Дубая, а он "посылал" их на фронт.

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Российский фитнес-блогер Алексей Столяров, муж дочери министра обороны России Сергея Шойгу, согласился с осуждением полномасштабной войны России с Украиной. Он поставил "лайк" под постом российского журналиста Юрия Дудя в Telegram о годовщине большой войны.

"Ровно год кровавой и бессмысленной войне, которую развязал Путин и его окружение. Все последние дни мир публикует фотографии и видео, к чему эта война привела: Мариуполь, Буча, Ирпень, Бахмут, многие тысячи убитых, миллионы покинувших свои дома", — отметил Дудь.

Столяров вначале поставил "лайк", но после переписок с "Z-фанатами" удалил его.

В переписке видно, что зятя Шойгу призывали идти на фронт, а не "ездить по Дубаям".

"Z-бы**ло забыли спросить. Иди на фронт, а не пи**ди мне тут", — ответил блогер.

Telegram-канал Moscow calling обратил внимание на реакцию Столярова под постом Дудя. Авторы отметили, что зять Шойгу в основном живет за границей, а не в России, в том числе в Дубае.

"ОАЭ — страна, где находится одна из сильнейших резидентур ЦРУ на Ближнем Востоке и мире в целом. В РФ, как мы видим, давно сложилось сословное общество, совсем как в "России, которую мы потеряли". Эти самые сословия не равны перед законом. И бойцы, умирая на передовой Z-операции, по факту, умирают именно за это", — отреагировали пропагандисты.

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Журналист 24 февраля решил показать фотографии образа жизни россиян. На кадрах показан дом на одной из улиц Петропавловска-Камчатского, где полвека не делали ремонт. Несмотря на это, в нем продолжали жить люди.

"Пенсионер Анатолий занимал комнату в коммунальной квартире и рассказывал, как тяжело там живется. Жаловался, что нечем платить коммуналку. При этом хвалил Путина, очень радовался присоединению Крыма, на видном месте держал портрет Сталина", — прокомментировал он.

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Разваливающийся дом, по словам Дудя, это одна из многих иллюстраций путинского режима.

"Если бы оно было отремонтировано, или построено заново, это значило бы, что Россия – обустроенное и притягательное место, большинство стран мира хочет с ней сотрудничать, и никаких спецопераций по принуждению к любви и дружбе не может быть даже в мыслях. Если бы оно было отремонтировано, его жители занимались бы своей жизнью и не нуждались бы в галлюциногене имперского псевдовеличия", — подчеркнул Дудь.

Журналист считает, что за много лет у власти Путин не смог организовать безопасность и комфорт проживания людей в России и стал захватывать чужие территории.

"Это здание, как и сама Камчатка – напоминание: нам бы свой дом привести в порядок, а не лезть в чужой с гранатометом и учить его обитателей жизни. Украинскому народу и всем людям из России, Беларуси и других стран, которые выступают против этой войны, – поддержка и скорейшей победы над злом", — заключил он.

Напомним, что Ксения Шойгу ездила на новогодние каникулы в Дубай. Там она проводила время в самом шикарном торговом центре и сфотографировалась с депутатом Законодательного собрания Вологодской области, единоросом Денисом Долженко.

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