Колишній глава Роскосмосу говорив, що міністр оборони РФ жодного разу не був на фронті — і взагалі Сергій Шойгу не може простежити за дочкою Ксенією, яка постійно публікує курортні фото.

Related video

Колишній глава держкорпорації "Роскосмос", радник з технічної частини армії Росії Дмитро Рогозін часто критикував вищих посадових осіб і не соромився у висловлюваннях. Про це йдеться у розслідуванні "Суспільного", яке опубліковано 3 травня.

Журналісти редакції розслідувань у березні цього року отримали листа від анонімного джерела, в якому було посилання на файлообмінник з 25 гігабайтами даних. У файлах містилося листування Рогозіна з іншими впливовими чиновниками РФ, бойовиками "ЛНР" та "ДНР", а також із родичами, яке тривало протягом кількох місяців.

Згідно з матеріалами, Рогозін найбільше критикував свого попередника — ексгендиректора "Роскосмосу" Юрія Борисова. Він часто згадує несправності на Міжнародній космічній станції через виток пального та конфлікт чиновника з колишньою дружиною. Рогозін називає Борисова "жалюгідним".

В одному із повідомлень заступнику генпрокурора Росії Дмитру Демешіну Рогозін звинувачує Борисова у корупції.

"Серце болить за все, що там зараз відбувається. Усім керують сини Борисова. Корупція пишним цвітом". "Так, це фіксується", — відповів йому прокурор.

У файлах містилося листування Рогозіна з іншими впливовими чиновниками з РФ, бойовиками "ЛНР" та "ДНР"

Рогозін приховано поливає брудом Борисова, але це не заважає зустрічатися з ним та обговорювати застосування космічних технологій для ведення війни в Україні, зазначають журналісти.

Дочку Шойгу Рогозін називав ідіоткою

Шойгу та його родину Рогозін критикує не менше. Розсилаючи відео з відпочинку в Дубаї зятя та дочки Шойгу, ексдиректор "Роскосмосу" називав Ксенію Шойгу ідіоткою.

Дочку Шойгу Рогозін називав ідіоткою

А самого Шойгу у листуванні з бойовиком "ДНР" Едуардом Басуріним ексдиректор Роскосмосу називає "козлом" — за те, що міністр жодного разу не був на фронті. Басурін своєю чергою поправив Рогозіна і обізвав главу Міноборони РФ оленем.

Листування Дмитра Рогозіна з Басуріним

Голову ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина Рогозін у листуванні з мільярдером Аркадієм Ротенбергом називає "собакою, яка зірвалася з ланцюга".

"Що за козел цей кухар. Таке враження, що він — головний військовий стратег фронту та піарник ЗСУ. Ідіот, мерзотник", — писав він колишньому спікеру "Роскосмосу" Дмитру Струговцю.

Головний за технологіями: ексголова "Роскосмосу" вибивав гроші на системи "Гонець" та "Маркер"

Судячи з аналізу листування, з осені минулого року Рогозін почав активно цікавитись життям на окупованих територіях Донбасу. Він хотів посилити окупаційні війська новітніми технологіями, але все ж таки більше хотів стати посередником між приватними розробниками військової техніки та бюджетними замовленнями.

Для цього Рогозін створив науково-технічний центр "Царські вовки", який називав групою радників і приватною військово-промисловою компанією. А 19 січня Рогозін надсилав секретарці Олені Єфремової документ із пропозиціями щодо реалізації комплексу заходів задля скорочення термінів розробки комплексів БПЛА.

У ньому йшлося, що з листопада по грудень 2022 року НТЦ "Царські вовки" організував комплекс прикладних експериментів для 1-го та 2-го армійських корпусів "ДНР" та "ЛНР", а також батальйонів БАРС.

Рогозін хотів вибити гроші з бюджету на роботизовану систему "Маркер" та систему супутникового зв'язку "Гонець", йдеться у матеріалах.

Російська багатофункціональна система персонального супутникового зв'язку "Гонець" зроблена на базі півтора десятка низькоорбітальних космічних апаратів.

Рогозін сказав, що "Гонець" випробували у бойових умовах у донецькому аеропорту

Її застосовували в РФ обмежено — в зонах, де немає мобільного зв'язку — у світовому океані та на крайній півночі. Рогозін каже, що "Гонець" випробували у бойових умовах у донецькому аеропорту та на полігонах "ДНР".

У листуванні Рогозін згадував, що "Гонець" передали артилерійській бригаді "Кальміус" 1-го армійського корпусу "ДНР" та "Барсу-11". У пакет входили засоби прийому та передачі, ретранслятори, фідери, радіостанції та компактні рюкзаки.

Також ексголова "Роскосмосу" вибивав гроші на безпілотну машину "Маркер", яка нібито призначалася для боротьби з танками Abrams та Leopard.

"Міф про те, що "Маркери" можуть знищувати західні танки, створив сам Рогозін та журналіст "РІА Новини" Дмитро Решетніков", — з'ясували розслідувачі.

Рогозін також поширював у соціальних мережах фейки про роботу "Маркерів" на Донбас. Насправді ці машини вивантажували у Таганрозі.

Журналісти "Суспільного" додають, що це лише перша частина розслідування секретів Рогозіна. У наступній частині вони обіцяють розповісти про безпосередню участь ексдиректора "Роскосмосу" у війні проти України, як його поранили у Донецьку та супутникових знімках, які Рогозін надавав бойовикам "ДНР" та "ЛНР".

Нагадаємо, що 28 березня Рогозін радив російським окупантам не торкатися українських БПЛА, оскільки вони можуть бути оброблені "токсинами та хімічною зброєю".

А після поранення в окупованому Донецьку 21 грудня колишній голова "Роскосмосу" обіцяв повернутися на Донбас та помститися.