"Повинен реалізувати операцію "Відплата": Рогозін погрожує повернутися на Донбас і помститися

Ексглава "Роскосмосу" повідомив, що в Росії завдяки супутниковому знімку встановили бойовий розрахунок ЗСУ, який завдав удару по готелю в Донецьку. Тепер українських солдатів "відстежують", стверджує він.

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Ексглава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін, який отримав серйозне поранення в окупованому Донецьку 21 грудня, обіцяє повернутися на Донбас і помститися за себе й інших поранених і вбитих окупантів. Про це він розповів в інтерв'ю агентству РІА "Новости".

Рогозін повідомив, що в Росії завдяки супутниковому знімку нібито з'ясували, з якого саме знаряддя завдали удару по готелю в Донецьку.

"Оскільки я працював чотири роки в нашій державній корпорації "Роскосмос", у мене там є і гарні друзі, і партнери, і товариші. Я запросив точну карту, знімок, який був зроблений цього дня, цього вечора, одним із наших космічних апаратів. Я вважаю, що ми встановили точно ту зброю, з якої проводився постріл, який був на оптимальній для пострілів відстані та позиції", — розповів він в інтерв'ю.

Водночас Рогозін наголосив, що тепер українських військових, які, як він стверджує, завдали удару, відстежують.

"Я сподіваюся, повернувшись [на Донбас], їх знайти й знищити", — уточнив російський політик.

За його словами, це "справа честі".

"Тому що я втратив двох своїх бійців, і це були мої друзі, я з ними багато років працював разом. Це мої брати, я втратив там близьких людей, членів моєї родини, тому, звісно, і як чоловік, і як офіцер я зобов'язаний просто операцію "Відплата" реалізувати", — наголосив Рогозін.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Рогозін заявив, що ЗС РФ захопили українську армію системи Starlink.

21 грудня Дмитро Рогозін потрапив під обстріл в окупованому Донецьку під час святкування свого 59-го дня народження в ресторанно-готельному комплексі "Шеш-Беш". У готелі російський політик зупинився разом із групою російських радників із підрозділу "Царські вовки", який він очолив у листопаді 2022 року. Радники консультують бойовиків на Донбасі з військово-технічних питань.