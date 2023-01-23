"Обязан реализовать операцию "Возмездие": Рогозин грозится вернуться на Донбасс и отомстить

Экс-глава "Роскосмоса" сообщил, что в России благодаря спутниковому снимку установили боевой расчет ВСУ, который нанес удар по гостинице в Донецке. Теперь украинских солдат "отслеживают", утверждает он.

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Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, получивший серьезное ранение в оккупированном Донецке 21 декабря, обещает вернуться на Донбасс и отомстить за себя и других раненых и убитых оккупантов. Об этом он рассказал в интервью агентству РИА Новости.

Рогозин сообщил, что в России благодаря спутниковому снимку якобы выяснили, из какого именно орудия был нанесен удар по гостинице в Донецке.

"Поскольку я работал четыре года в нашей государственной корпорации "Роскосмос", у меня там есть и добрые друзья, и партнеры, и товарищи. Я запросил точную карту, снимок, который был сделан в этот день, в этот вечер, одним из наших космических аппаратов. Я считаю, что мы установили точно то орудие, из которого производился выстрел, которое находилось на оптимальном для выстрелов расстоянии и позиции", — рассказал он в интервью.

При этом Рогозин подчеркнул, что теперь украинских военных, которые, как он утверждает, нанесли удар, отслеживают.

"Я надеюсь, вернувшись [на Донбасс], их найти и уничтожить", — уточнил российский политик.

По его словам, это "дело чести".

"Потому что я потерял двух своих бойцов, и это были мои друзья, я с ними много лет работал вместе. Это мои братья, я потерял там близких людей, членов моей семьи, поэтому, конечно, и как мужчина, и как офицер я обязан просто операцию "Возмездие" реализовать", — подчеркнул Рогозин.

Напомним, в этом же интервью Рогозин заявил, что ВС РФ захватили у украинской армии системы Starlink.

21 декабря Дмитрий Рогозин попал под обстрел в оккупированном Донецке во время празднования своего 59-го дня рождения в ресторанно-гостиничном комплексе "Шеш-Беш". В отеле российский политик остановился вместе с группой российских советников из подразделения "Царские волки", которое он возглавил в ноябре 2022 года. Советники консультируют боевиков на Донбассе по военно-техническим вопросам.