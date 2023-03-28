"Токсини та хімічна зброя": Рогозін залякує росіян українськими дронами

Лідер групи "Царські вовки" Дмитро Рогозін закликав окупантів не чіпати БПЛА, що впали, а одразу їх підривати.

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Колишній керівник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін, керуючий групою військових радників "Царські вовки", закликав російських військових не торкатися українських дронів, оскільки це може бути небезпечним для здоров'я. Він заявив про це на своєму Telegram-каналі 28 березня.

За словами Дмитра Рогозіна, українські військові давно обробляють свої безпілотники "токсинами та хімічною зброєю", тому їх у жодному разі не можна брати до рук. У разі виявлення такі БПЛА слід знищити з безпечної відстані прямо на місці падіння.

Дмитро Рогозін показав український дрон Фото: Скріншот

Екс-глава "Роскосмосу" показав один із безпілотників, нібито знайдений російською "Добровольчою ударною бригадою" — апарат явно кустарного виробництва у вигляді пластикової рамки з прикріпленими до неї чотирма гвинтами та масивною бойовою частиною. У ролику також показаний потужний вибух, ймовірно, момент знищення дрону.

"Після візуального обстеження дрони, як правило, знищуються на місці їх падіння та виявлення. На відео наші бійці так і вчинили, тим більше, що нам уже добре знайомо, як влаштований цей пристрій", — заявив Дмитро Рогозін.

Дмитро Рогозін показав вибух дрону Фото: Скріншот

У листопаді 2022 року Дмитро Рогозін очолив групу військових радників "Царські вовки". Вони консультують бойовиків так званих "ДНР та ЛНР" і надають їм військово-технічну підтримку, допомагаючи їм вести бойові дії на території України.

У січні Дмитро Рогозін заявив, що ЗС РФ застосовуватиме проти України бойових роботів "Маркер", розроблених компанією "Андроїдна техніка". Машина нібито здатна автономно виявляти цілі та відкривати по них вогонь із різних засобів ураження.

Дмитро Рогозін також хвалився російським гібридним дроном "Матрьошка", який планували застосовувати для бомбардування українців. Як стверджують росіяни, апарат може літати на відстань до 100 км. зі швидкістю 70 км/год.