"Токсины и химическое оружие": Рогозин запугивает россиян украинскими дронами

Лидер группы "Царские волки" Дмитрий Рогозин призвал оккупантов не трогать упавшие БПЛА, а сразу их взрывать.

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Бывший руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, управляющий группой военных советников "Царские волки", призвал российских военных не прикасаться к украинским дронам, поскольку это может быть опасно для здоровья. Он заявил об этом на своем Telegram-канале 28 марта.

По словам Дмитрия Рогозина, украинские военные давно обрабатывают свои беспилотники "токсинами и химическим оружием", поэтому их ни в коем случае нельзя брать в руки. В случае обнаружения, такие БПЛА следует уничтожить с безопасного расстояния прямо на месте падения.

Дмитрий Рогозин показал украинский дрон Фото: Скриншот

Экс-глава "Роскосмоса" показал один из беспилотников, якобы найденный российской "Добровольческой ударной бригадой" — аппарат явно кустарного производства в виде пластиковой рамки с прикрепленными к ней четырьмя винтами и массивной боевой частью. В ролике также показан мощный взрыв, вероятно, момент уничтожения дрона.

"После визуального обследования дроны, как правило, уничтожаются на месте их падения и обнаружения. На видео наши бойцы так и поступили, тем более, что устройство этого дрона нам уже хорошо знакомо", — заявил Дмитрий Рогозин.

Дмитрий Рогозин показал взрыв дрона Фото: Скриншот

В ноябре 2022 года Дмитрий Рогозин возглавил группу военных советников "Царские волки". Они консультируют боевиков так называемых "ДНР и "ЛНР" и оказывают им военно-техническую поддержку, помогая им вести боевые действия на территории Украины.

В январе Дмитрий Рогозин заявил, что ВС РФ будут применять против Украины боевых роботов "Маркер", разработанных компаний "Андроидная техника". Машина якобы способна автономно обнаруживать цели и открывать по ним огонь из различных средств поражения.

Дмитрий Рогозин также хвастался российским гибридным дроном "Матрешка", который планировали применять для бомбардировки украинцев. Как утверждают россияне, аппарат может летать на расстояние до 100 км со скоростью 70 км/ч.