"Кремлевский волшебник": Джуд Лоу сыграет Путина в новом фильме

Джуд Лоу получил роль в экранизации одноименного романа Джулиана да Эмполи, который рассказывает о политтехнологе, вдохновленном соратником Путина Владиславом Сурковым.

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Британский актер Джуд Лоу, звезда фильмов "Шерлок Холмс" и "Враг у ворот", признался, что сыграет российского диктатора Владимира Путина в новом фильме режиссера Оливье Ассайаса "Тhe Wizard of the Kremlin" ("Кремлевский волшебник"). Об этом пишет Deadline.

В прошлом году сообщалось , что Джуд Лоу будет играть одну из главных ролей в экранизации одноименного романа Джулиано да Эмполи .

В недавнем интервью Лоу подтвердил слухи и рассказал о пугающей задаче играть российского диктатора.

"Сейчас это похоже на восхождение на Эверест, поэтому я стою у подножия горы, смотрю вверх и думаю: "О Боже, что я сказал?". Я часто так себя чувствую, когда говорю "да". Я думал: "О Боже, как я это сделаю?". Но в любом случае, это уже мне решать", — рассказал актер.

Оригинальная книга "Кремлевский волшебник" была опубликована в 2022 году и рассказывает историю Вадима Баранова, продюсера реалити-шоу, который также был советником Путина во время его прихода к власти. Считается, что прообразом Баранова стал бывший помощник президента России Владислав Сурков.

Владислав Сурков и Владимир Путин Фото: ТАСС

В начале 2010 года американский конгрессмен Илеана Рос-Лейтинен назвала Суркова "одним из главных идеологов ограничения свободы слова в России, преследования российских журналистов и представителей оппозиционных политических партий".

Деятельность Суркова на посту заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации неоднократно подвергалась критике со стороны российских правозащитников и оппозиционных политических деятелей, которые требовали его отставки. Именно Суркова считали координатором незаконной деятельности по подтасовке результатов выборов, уничтожению политической конкуренции, организации кампаний против общественных организаций, а также по созданию "отрядов молодых штурмовиков" вроде движения "Наши".

Владислав Сурков и Владимир Путин Фото: ТАСС

Российский политик и бизнесмен Михаил Прохоров, который сейчас проживает в Израиле, называл Суркова "главным кукловодом политического процесса".

Известно, что в новом фильме роль Вадима Баранова исполнит Пол Дано. Также в фильме снимутся Алисия Викандер, Зак Галифианакис и Том Старридж.

Актер Пол Дано Фото: Скриншот

"Работая в самом сердце российской власти, Баранов смешивает правду с ложью, новости с пропагандой, направляя все общество как одно большое реалити-шоу. Только его любовь к притягательной, свободомыслящей Ксении может отвратить его от этой опасной игры", — сказано в синопсисе нового фильма. Когда "Кремлевский волшебник" выйдет на экраны – неизвестно.

Напомним, 10 января 2025 года, на экраны кинотеатров в более чем 60 странах мира вышел биографический фильм польского режиссера Патрика Веги "Путин". Режиссерская версия фильма длится два часа. Кино, созданное с использованием искусственного интеллекта Exis AI, глубоко исследует психику и мотивацию российского диктатора.