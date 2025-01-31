Клаудія Шиффер привітала старшого сина з 22-річчям рідкісними кадрами (фото)

Німецька зірка та її чоловік Метью Вон стали батьками трьох дітей. Окрім Каспара, вони виховують Козіну та Клементину.

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54-річна німецька супермодель Клаудія Шиффер привітала свого сина Каспара з 22-річчям. Рідкісна кадри іменинника зірка подіумів опублікувала в Instagram.

"З 22-м днем народження, Каспар. Чоловік, який твердо тримається своїх переконань. Ти чесний, розумний і змушуєш мене сміятися. Я завжди так пишаюся бути твоєю мамою. Я люблю тебе", — зазначила Шиффер.

На першому фото Каспар позував у чорному образі та картузі. А на другому іменинник постав ще маленьким з домашнім улюбленцем на руках.

Син Клаудії Шиффер

Зазначимо, що 22-річний Каспар — старший син Клаудії та її чоловіка, британського кінопродюсера Метью Вона, з яким супермодель одружена з 2002 року. Іменинник народився у 2003 році і є старшим із трьох дітей подружжя. У нього є дві менші сестри — 15-річна Козіма і 20-річна Клементина. Остання нещодавно також відзначила день народження.

Шиффер показала знімки з маленькою Клементиною і вже із зовсім дорослою.

"Моїй старій душі, Клементині, сьогодні виповнилося 20 років. Найчуйніший і водночас пристрасний Скорпіон, яку називають "найпрацьовитішою" на кожному місці роботи. Вона сповнена пристрасті, наполегливості та цікавості, з неймовірно сильним почуттям власного "я" і глибиною", — зазначила зіркова мама.

Клаудія Шиффер з донькою

Нагадаємо, Клаудія Шиффер знялася для бренду Гейлі Бібер.

Раніше Фокус писав, що Клаудія Шиффер прикрасила обкладинку Vogue Arabia.