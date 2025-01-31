Клаудия Шиффер поздравила старшего сына с 22-летием редкими кадрами (фото)

Немецкая звезда и ее муж Мэтью Вон стали родителями троих детей. Кроме Каспара, они воспитывают Козину и Клементину.

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54-летняя немецкая супермодель Клаудия Шиффер поздравила своего сына Каспара с 22-летием. Редкие кадры именинника звезда подиумов опубликовала в Instagram.

"С 22-м днем рождения, Каспар. Мужчина, который твердо держится своих убеждений. Ты честный, умный и заставляешь меня смеяться. Я всегда так горжусь быть твоей мамой. Я люблю тебя", — отметила Шиффер.

На первом фото Каспар позировал в черном образе и кепке. А на втором именинник предстал еще маленьким с домашним любимцем на руках.

Сын Клаудии Шиффер

Отметим, что 22-летний Каспар — старший сын Клаудии и ее мужа, британского кинопродюсера Мэтью Вона, с которым супермодель в браке с 2002 года. Именинник родился в 2003 году и является старшим из трех детей супругов. У него есть две младшие сестры — 15-летняя Козима и 20-летняя Клементина. Последняя недавно также отметила день рождения.

Шиффер показала снимки с маленькой Клементиной и уже с совсем взрослой.

"Моей старой душе, Клементине, сегодня исполнилось 20 лет. Самый чуткий и одновременно страстный Скорпион, которую называют "самой трудолюбивой" на каждом месте работы. Она полна страсти, настойчивости и любопытства, с невероятно сильным чувством собственного "я" и глубиной", — отметила звездная мама.

Клаудия Шиффер с дочерью

Напомним, Клаудия Шиффер снялась для бренда Хейли Бибер.

Ранее Фокус писал, что Клаудия Шиффер украсила обложку Vogue Arabia.