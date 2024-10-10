54-летняя Клаудия Шиффер снялась для бренда косметики Хейли Бибер (видео)

По словам Клаудии, ее дочери в восторге оот сотрудничества матери с американским брендом косметики.

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Немецкая супермодель Клаудия Шиффер снялась в рекламной кампании будущего увлажняющего бальзама Butter Balm от косметического бренда Хейли Бибер Rhode. Соответствующие фото и видео с фотосессии Клаудия опубликовала на своей странице в Instagram.

Хотя бренд хорошо известен такими трендовыми продуктами, как оттеночные бальзамы для губ и соответствующие чехлы для смартфонов, в 2024 году он расширил свой ассортимент, выпустив в июне свой первый косметический продукт Pocket Blush, а в январе — очищающее средство. Увлажняющий крем от Хейли стоит $38 и будет доступен с 28 октября.

Привлечение Шиффер было очевидным для Бибер, которая хотела "кого-то, кто мог бы привнести культовую энергию" в кампанию.

"Она выглядит нереально, она такая красивая, милая и добрая — я даже не могу поверить, что она хотела это сделать", – призналась Хейли.

В свою очередь Клаудия тоже взволнована тем, что стала частью кампании. Не в последнюю очередь потому, что ее дочери были на седьмом небе от счастья, услышав об этом.

"Я не могу передать, как были взволнованы мои дочери. И тем более, когда прибыли все эти вкусности, включая множество культовых чехлов для телефонов с губами. Я очень польщена тем, что Хейли выбрала меня для участия. Я одна из ее поклонниц, я была в Erewhon в Лос-Анджелесе и пробовала несколько смузи Hailey Bieber!" – заявила супермодель.

На счету у Шиффер – более чем 1000 обложек журналов и звание иконы моды и одной из "золотых" супермоделей. Снимаясь для Rhode, она присоединилась к таким звездам как Кэндис Свейнпол и Жасмин Тукс.

Клаудия является ярой сторонницей здорового образа жизни для красивой кожи и придерживается диеты с низким содержанием углеводов, сахара и молочных продуктов. Она также употребляет минимальное количество алкоголя.

"Я стараюсь выпивать 3-4 литра воды каждый день. Это тяжело, и мне нужно сосредоточиться на этом, но я купила себе большую чашку Owala и наполняю ее водой утром. Я говорю себе, что не лягу спать, пока не выпью хотя бы три из них", — говорит она.

Ранее Фокус писал, что Клаудия Шиффер украсила обложку Vogue Arabia.