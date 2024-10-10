54-річна Клаудія Шиффер знялася для бренду косметики Гейлі Бібер (відео)

За словами Клаудії, її доньки в захваті від співпраці матері з американським брендом косметики.

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Німецька супермодель Клаудія Шиффер знялася в рекламній кампанії майбутнього зволожувального бальзаму Butter Balm від косметичного бренду Гейлі Бібер Rhode. Відповідні фото і відео з фотосесії Клаудія опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Хоча бренд добре відомий такими трендовими продуктами, як відтінкові бальзами для губ і відповідні чохли для смартфонів, 2024 року він розширив свій асортимент, випустивши в червні свій перший косметичний продукт Pocket Blush, а в січні — очищувальний засіб. Зволожувальний крем від Гейлі коштує $38 і буде доступний з 28 жовтня.

Залучення Шиффер було очевидним для Бібер, яка хотіла "когось, хто міг би привнести культову енергію" в кампанію.

"Вона має нереальний вигляд, вона така красива, мила і добра — я навіть не можу повірити, що вона хотіла це зробити", — зізналася Гейлі.

Зі свого боку Клаудія теж схвильована тим, що стала частиною кампанії. Не в останню чергу тому, що її доньки були на сьомому небі від щастя, почувши про це.

"Я не можу передати, як були схвильовані мої доньки. І тим паче, коли прибули всі ці смаколики, включно з безліччю культових чохлів для телефонів з губами. Я дуже задоволена тим, що Гейлі обрала мене для участі. Я одна з її прихильниць, я була в Erewhon у Лос-Анджелесі та куштувала кілька смузі Hailey Bieber!" — заявила супермодель.

На рахунку у Шиффер — більш ніж 1000 обкладинок журналів і звання ікони моди та однієї із "золотих" супермоделей. Знімаючись для Rhode, вона приєдналася до таких зірок, як Кендіс Свейнпол і Жасмін Тукс.

Клаудія є затятою прихильницею здорового способу життя для красивої шкіри і дотримується дієти з низьким вмістом вуглеводів, цукру і молочних продуктів. Вона також вживає мінімальну кількість алкоголю.

"Я намагаюся випивати 3-4 літри води щодня. Це важко, і мені потрібно зосередитися на цьому, але я купила собі велику чашку Owala і наповнюю її водою вранці. Я кажу собі, що не ляжу спати, поки не вип'ю хоча б три з них", — каже вона.

Раніше Фокус писав, що Клаудія Шиффер прикрасила обкладинку Vogue Arabia.