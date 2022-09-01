Оля Цибульская впервые показала своего мужа (фото, видео)
Несмотря на то, что певица находится в отношениях около 20 лет, она всячески скрывала свою любовь от вспышек камер и вопросов журналистов.
36-летняя украинская певица Оля Цибульская впервые показала лицо своего мужа. Семейным видео артистка поделилась на Instagram-странице.
Звезда сцены призналась, что не хочет иметь каких-либо тайн перед своими фанатами.
"Сама не верю, что я это публикую. Теперь у нас с тобой никаких тайн. Знакомьтесь! С днем рождения, my love ❤️", — отметила под роликом знаменитость. На видео изображены кадры, на которых Оля Цибульская позирует с мужем Сергеем и сыном Нестором.
Такой "каминг-аут" Цибульская посвятила дню рождения своего возлюбленного и социальному проекту помощи пострадавшим во время войны животным.
"Наша первая совместная фотосессия с мужем не просто так и не ради пиара. Наша семья очень хочет поддержать беспризорных животных, которые находятся на попечении @lkplev — ветеринарно-стерилизационного центра для животных во Львове", — добавила певица.
По словам Оли Цибульской, за долгое время карьеры в украинском шоу-бизнесе ей приписывали ряд романов с известными певцами и олигархами.
"…сына от ДЗІДЗЬО и даже тайный брак с олигархом. С начала войны я умоляла его выйти из тени, потому что больше не могла хранить секреты от тех, с кем переживаю одно горе и прячусь в одних бункерах", — призналась знаменитость.
В комментариях подписчики артистки засыпали супругов теплыми словами и комплиментами.
"Какой хороший парень, молодец, вышел из тени! Вы прекрасная пара и семья! Дай Бог крепкого здоровья и мирного неба!" — написал украинский певец Павел Зибров.
Напомним, в конце 2021 Ольгу Цибульскую поздравил с днем рождения сам "Мистер Биг".