Оля Цибульська розповіла, чому її чоловік не вступив до лав ЗСУ (відео)

Співачка Оля Цибульська впевнена, що кожен має бути корисним на тому місці, де він професіонал.

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Українська співачка Оля Цибульська поділилася, чому її чоловік Сергій із початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну не вступив до лав ЗСУ. Про це вона повідомила в інтерв’ю Аліні Доротюк.

Співачка повідомила, що її коханий намагається бути корисним для країни у своїй професійній сфері, однак у разі потреби він готовий взяти до рук зброю та піти захищати Батьківщину.

"Ми з ним говорили, і він сказав: "Якщо потрібно, то я піду, якщо скажуть робити це, то я піду". Але я впевнена, що кожен має бути корисним на тому місці, де він професіонал. Де він на своєму місці і приносить реальну користь", – сказала вона.

Цибульська повідомила, що на війні загинув її друг Карим, який разом з нею знімався на М1. Він служив в ЗСУ з 2014 року. Співачка повідомила, що з ним розмовляла на цю тему. "Він говорив: "Мала, тут потрібен особливий емоційний склад. Ми професіонали, ми знаємо, що ми робимо. Тут така команда зібралася, що ти маєш бути на своєму місці. Напевне, то він (чоловік — ред) і не на фронті", – пояснила виконавиця.

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За словами Цибульської, її чоловік працює в українській компанії пов’язаній із молочною продукцією.

Оля Цибульська з родиною Фото: cybulskaya

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