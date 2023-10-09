Оля Цибульская рассказала, почему ее муж не вступил в ряды ВСУ (видео)

Певица Оля Цибульская уверена, что каждый должен быть полезным на том месте, где он профессионал.

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Украинская певица Оля Цибульская поделилась, почему ее муж Сергей с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину не вступил в ряды ВСУ. Об этом она сообщила в интервью Алине Доротюк.

Певица сообщила, что ее возлюбленный пытается быть полезным для страны в своей профессиональной сфере, однако в случае необходимости он готов взять в руки оружие и пойти защищать Родину.

"Мы с ним говорили, и он сказал: "Если нужно, то я пойду, если скажут делать это, то я пойду". Но я уверена, что каждый должен быть полезным на том месте, где он профессионал. Где он на своем месте и приносит реальную пользу", — сказала она.

Цибульская сообщила, что на войне погиб ее друг Карим, который вместе с ней снимался на М1. Он служил в ВСУ с 2014 года. Певица сообщила, что с ним разговаривала на эту тему. "Он говорил: "Малая, здесь нужен особый эмоциональный состав. Мы профессионалы, мы знаем, что мы делаем. Здесь такая команда собралась, что ты должен быть на своем месте. Наверное, то он (муж — ред) и не на фронте", — пояснила исполнительница.

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По словам Цибульской, ее муж работает в украинской компании связанной с молочной продукцией.

Оля Цибульская с семьей Фото: cybulskaya

Напомним, 5 октября Фокус писал о том, куда исчез с экранов телевидения главный герой сериала "Виталька" Гарик Бирча.