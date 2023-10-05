Куда исчез с экранов телевидения главный герой сериала "Виталька" Гарик Бирча (фото)

Актер и защитник Родины Гарик Бирча в социальных сетях делится подробностями службы в ВСУ.

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Украинский актер и автор развлекательно-юмористических телепрограмм Гарик Бирча, который стал популярным благодаря главной роли в комедийном сериале "Виталька", исчез с экранов телевидения. Актер, сразу после полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, принял решение защищать Родину. На своей странице в Instagram он делится подробностями военной службы и читает свои патриотические стихи.

Актер Гарик Бирча Фото: instagram.com/garik_bircha

В первые дни войны на базе территориальной обороны был создан специальный отдельный батальон, где Бирча был назначен на должность командира взвода обеспечения.

Актер и защитник Родины в социальных сетях делится подробностями службы, а также читает авторские патриотические стихи. Также, по его словам, на фронте очень помогает юмор, ведь шутки разряжают напряженную обстановку.

Не так давно Гарик Бирча опроверг слухи о собственной гибели и пожелал все защитникам Украины вернуться с фронта живыми и невредимыми.

Кто такой Гарик Бирча

Гарик Бирча (настоящее имя Игорь Ярославович Бирча) — украинский актер и автор популярных развлекательно-юмористических телепрограмм, актер кино, участник украинского телепроекта "Comedy Club Ukraine", участник игр Высшей Украинской лиги КВН и Высшей лиги КВН.

Родился актер 15 сентября 1974 года в городе Долинская Кировоградской области. Впоследствии переехал с семьей в Кривой Рог.

Учился на историческом факультет педагогического института в Кировограде.

В 1998 году служил в армии. Получил звание старшего сержанта. После возвращения, через год, вновь начал работать на телевидение и радио.

Фильмы с его участием: "На белом катере", "Торгаши", "Джокер", "Сказки старого мельника" и другие.

Сериалы, в которых снялся актер: "Домком", "Родные люди", Две стороны одной Анны, "Ласточкино гнездо", "Картина мелом", "Женский доктор", Костоправ, "Брат за брата-2", "Виталька" и другие.

Также он сыграл в спектакле "Когда мужа нет дома".

Напомним, актер Кевин Спейси был срочно госпитализирован в Узбекистане. По словам Спейси этот инцидент заставил его задуматься о том, насколько хрупка жизнь.