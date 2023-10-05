"Онемела левая рука": актер Кевин Спейси был срочно госпитализирован в Узбекистане

По словам Спейси этот инцидент заставил его задуматься о том, насколько хрупка жизнь.

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Голливудский актер Кевин Спейси был доставлен в больницу из-за опасений сердечного приступа. Актер присутствовал на 15-м Ташкентском международном кинофестивале в Узбекистане. Спейси рассказал, что во время экскурсии по музею Афрасиаб в Самарканде, он почувствовал, что "вся его левая рука онемела примерно на восемь секунд", сообщает The Sun.

"Сегодня я испытал нечто неожиданное. Я смотрел на эти необычные фрески на стенах и внезапно почувствовал, как вся моя левая рука онемела примерно на восемь секунд", — сообщил актер.

Звезда "Карточного домика" опасался, что у него случился "сердечный приступ". 64-летнего актера доставили в клинику "Иннова" для прохождения МРТ и ряда анализов. Предполагаемый диагноз не подтвердился.

Кевин Спейси появился на сцене фестиваля позже тем же вечером и сказал собравшимся, что его здоровье "нормальное".

"Это заставило меня задуматься о том, насколько хрупка жизнь — для всех нас", — сказал Спейси.

Кинофестиваль в Ташкенте

Ташкентский международный кинофестиваль — ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый в формате "фестиваль фестивалей". Основан в 1958 году как Международный фестиваль стран Азии и Африки. С 1976 года — Международный фестиваль стран Азии, Африки и Латинской Америки. Под этим названием кинофестиваль просуществовал до 1988 года. После приобретения Узбекистаном независимости проходил лишь дважды (1992 и 1997 года) под названием Международный ташкентский кинофестиваль. Был возрожден в 2021 году под названием Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути". Проводится в Ташкенте во второй половине года.