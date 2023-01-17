Актеру Кевину Спейси предъявлено 12 обвинений в сексуальных домогательствах

Дважды лауреат премии "Оскар" Кевин Спейси не признает себя виновным в обвинениях по сексуальному насилию.

Related video

В мае прошлого года американском актеру театра и кино Кевину Спейси было предъявлено пять обвинений в сексуальном насилии, в которых говорилось о нападении на трех мужчин в период между 2005 и 2013 годами. Хотя Спейси не признал свою вину, в ноябре 2022 года Королевская прокуратура выдвинула еще семь обвинений, связанных с рядом сексуальных насилий против одного мужчины между 2001 и 2004 годами. Об этом сообщает Rolling Stone.

Отмечается, что во время судебного заседания 13 января в Лондоне, на котором 63-летний актер появился по видеосвязи, Спейси не признал себя виновным по новым обвинениям: в нападении (по трем пунктам), в сексуальном насилии (по трем пунктам) и в побуждении человека к сексуальным действий без согласия.

Судья по делу согласился приобщить новое обвинительное заключение из семи пунктов к предыдущим пяти, что привело к единому судебному процессу против Спейси по всем обвинениям.

Суд над Спейси в Лондоне должен начаться 6 июня 2023 г. и, как ожидается, продлится от трех до четырех недель.

Когда в мае 2022 года Спейси впервые выдвинули обвинения, он ответил: "Я очень ценю заявление Королевской прокуратуры, в котором они осторожно напомнили СМИ и общественности, что я имею право на справедливый суд и презумпцию невиновности, пока не будет доказано обратное. Хотя я разочарован их решением продолжать судебный процесс, я добровольно появлюсь в Великобритании, как только это будет организовано, и буду защищать себя".

Несмотря на то, что Спейси сталкивался с многочисленными обвинениями в сексуальном насилии и ненадлежащем поведении в последние годы, которые он отрицал, ему всегда удавалось избежать наказания.

Также Фокус писал, что Кевин Спейси должен выплатить 31 миллион долларов создателям "Карточного домика".