Кевин Спейси должен выплатить 31 миллион долларов создателям "Карточного домика"

Киностудия MRC заявила, что из-за дела о домогательствах Спейси пришлось убрать из сериала и сократить количество серий

Верховный суд Лос-Анджелеса подтвердил решение, которое арбитражный суд вынес еще в октябре 2020 года. Кевина Спейси обязали выплатить 29,5 миллиона долларов в качестве компенсации ущерба студии MRC и выплатить еще 1,5 миллиона долларов, чтобы покрыть судебные расходы. Об этом пишет Variety.

Киностудия MRC отвечала за производство популярного сериала "Карточный домик", в котором Кевин Спейси исполнил роль жестокого и харизматичного политика Фрэнка Андервуда.

[ + – ] Кевин Спейси и Робин Райт в сериале "Карточный домик" Фото: Скриншот

После того, как оскароносного актера обвинили в сексуальных домогательствах сразу несколько мужчин, его спешно убрали из сериала – убив передозировкой лекарств. На первый план вышла жена Андервуда, Клэр, роль которой исполнила Робин Райт. Но спасти сериал не удалось, его рейтинги упали, так что после шестого сезона, в 2018 году сериал закрыли.

Количество серий в последнем сезоне пришлось сократить с 13 до 8. MRC отмечала, что Спейси нарушил условия контракта, и из-за этого студия понесла огромные убытки.

Команда Спейси пыталась обжаловать заявление, отмечая, что в иске MRC полно фактических и юридических ошибок, однако суд все же вынес решение в пользу киностудии.

Напомним, Кевина Спейси сейчас в Великобритании обвиняют в насилии трое мужчин. Он предстал перед Вестминстерским магистратским судом. В зал суда актер явился с целой командой адвокатов и утверждает, что невиновен.

Инциденты якобы произошли в Лондоне и Глостершире в период с 2005 по 2013 год, когда он был художественным руководителем театра "Олд Вик". В итоге актера отпустили под залог.