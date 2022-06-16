Суд в Лондоне отпустил Кевина Спейси под залог

Трое мужчин обвиняют оскароносного актера в домогательствах и изнасиловании

Завершился скандальный суд между Джонни Деппом и Эмбер Херд и начался не менее скандальный процесс над 62-летним актером Кевином Спейси. Об этом пишет Daily Mail.

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Сегодня Кевин Спейси предстал перед Вестминстерским магистратским судом. В зал суда он явился с целой командой адвокатов. Актер утверждает, что невиновен.

Американский актер, сыгравший главную роль в сериале Netflix "Карточный домик" и фильмах "Красота по-американски" и "Подозрительные лица", обвиняется в серии сексуальных нападений на трех мужчин в Лондоне и Глостершире в период с 2005 по 2013 год, когда он был художественным руководителем театра "Олд Вик".

Ранее на этой неделе полиция Лондона предъявила Спейси обвинения в пяти преступлениях: в четырех эпизодах сексуальных домогательств и одно обвинение в принуждении к сексуальной связи. Прокуроры утверждают, что Спейси заставил мужчину заняться оральным сексом.

В насилии Спейси обвиняют трое мужчин.

Сидя на скамье подсудимых, Спейси время от времени поглядывал на переполненную скамью для прессы и полную галерею во время слушания, которое длилось всего 28 минут, и говорил только для того, чтобы подтвердить свое имя и дату рождения. Ему был предоставлен безусловный залог, то есть он может свободно вернуться в США. Но обязан предстать перед Королевским судом Саутварка на предварительном слушании 14 июля.

[ + – ] Кевин Спейси в зале суда Фото: The Daily Mail

Адвокат актера, Патрик Гиббс, королевский адвокат, заявил судье, что Спейси "решительно отрицает" обвинения и "добровольно" вернулся в Великобританию, чтобы "доказать свою невиновность".

В 2017 году актер Энтони Рэпп обвинил Спейси в том, что он приставал к нему в Нью-Йорке в 1986 году, когда Рэппу было 14 лет. После этого последовало еще несколько обвинений от бывших сотрудников театра "Олд Вик", где Спейси был художественным руководителем. Актер потерял роль в сериале "Карточный домик" и выплатил штраф студии в размере 31 миллиона долларов за моральный ущерб.