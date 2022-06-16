Суд у Лондоні відпустив Кевіна Спейс під заставу

Троє чоловіків звинувачують оскароносного актора в домаганнях і зґвалтуванні.

Завершився скандальний суд між Джонні Деппом і Ембер Герд, і розпочався не менш скандальний процес над 62-річним актором Кевіном Спейсі. Про це пише Daily Mail.

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Сьогодні Кевін Спейсі постав перед Вестмінстерським магістратським судом. До зали суду він з'явився з цілою командою адвокатів. Актор стверджує, що він невинний.

Американський актор, який зіграв головну роль у серіалі Netflix "Картковий будиночок" і фільмах "Краса по-американськи" та "Звичайні підозрювані", звинувачується в серії сексуальних нападів на трьох чоловіків у Лондоні та Глостерширі в період із 2005 по 2013 рік, коли він був художнім керівником театру "Олд Вік".

Раніше цього тижня поліція Лондона висунула Спейсі звинувачення в п'яти злочинах: у чотирьох епізодах сексуальних домагань і одне звинувачення в примусі до сексуального зв'язку. Прокурори стверджують, що Спейсі змусив чоловіка зайнятися оральним сексом.

У насильстві Спейсі звинувачують троє чоловіків.

Сидячи на лаві підсудних, Спейсі час від часу поглядав на переповнену лаву для преси та повну галерею під час слухання, яке тривало лише 28 хвилин, і говорив лише для того, щоб підтвердити своє ім'я та дату народження. Йому було надано безумовну заставу, тобто він може вільно повернутися до США. Але має постати перед Королівським судом Саутварка на попередньому слуханні 14 липня.

[ + – ] Кевін Спейсі в залі суду Фото: The Daily Mail

Адвокат актора, Патрік Гіббс, королівський адвокат, заявив судді, що Спейсі "рішуче заперечує" звинувачення та "добровільно" повернувся до Великобританії, щоб "довести свою невинність".

У 2017 році актор Ентоні Репп звинуватив Спейсі в тому, що він чіплявся до нього в Нью-Йорку в 1986 році, коли Реппу було 14 років. Після цього було ще кілька звинувачень від колишніх співробітників театру "Олд Вік", де Спейсі був художнім керівником. Актор втратив роль у серіалі "Картковий будиночок" і виплатив штраф студії в розмірі 31 мільйона доларів за моральну шкоду.