Актор Кевін Спейсі постане перед Королівським судом після звинувачень у домаганнях

Зірку фільму "Краса по-американськи" та серіалу "Картковий будиночок" звинувачують у сексі без згоди та чотирьох епізодах домагань.

62-річний голлівудський актор Кевін Спейсі вже цього четверга постане перед Королівським судом у Великій Британії. Троє британців звинувачують його у сексуальних домаганнях, а один із них — у сексі без згоди. Про це пише ВВС.

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Королівська прокуратура висунула звинувачення Спейсі минулого місяця. 16 червня актор має з'явитися до суду округу Вестмінстер у Лондоні. Сам Спейсі заявив, що провину не визнає і, звичайно, буде присутнім у суді, щоб захищати себе.

Звинувачення проти Спейсі висувають троє громадян Британії. Вони заявляють, що постраждали від дій Спейсі у 2005, 2008 та 2013 роках, коли він був художнім керівником лондонського театру "Олд Вік".

Спейсі керував театром 11 років. У 2017 році, коли в домаганнях актора звинуватив актор Ентоні Репп, співробітники театру також поскаржилися на колишнього шефа.

Керівництво театру отримало 20 скарг від нинішніх і колишніх співробітників. Ті сказали, що раніше і не думали, що можуть поскаржитися на Спейсі, тому що вони не мали достатньо доказів.

У театрі перед ними вибачились. Троє з постраждалих звернулися до поліції. Мабуть, тепер знову дали справі хід.

Раніше звинувачення у домаганнях зруйнували кар'єру Спейсі, хоч прокурори штату Массачусетс відмовилися від подальшого кримінального переслідування Кевіна Спейсі й з нього було знято всі звинувачення. Його звільнили із серіалу "Картковий будиночок", а студія MRC, яка зняла серіал, змусила Спейсі виплатити їй 31 мільйон доларів за моральну шкоду, яку вона зазнала, знявши у своєму серіалі актора з поганою репутацією.

Його не запрошували в кіно, і лише цього року Спейсі отримав роль у фільмі про онука Чингісхана "1242 — Ворота на Захід".