"Скасований" Кевін Спейсі зіграє у фільмі про онука Чингісхана

Зйомки фільму розпочнуться в жовтні цього року та відбудуться в Угорщині та Монголії.

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62-річний американський актор Кевін Спейсі повертається на екрани після скандалу, пов'язаного зі звинуваченнями в сексуальних домаганнях і "скасування", що статися після нього. Він отримав роль у майбутній історичній драмі про онука Чингісхана під назвою "1242 — Ворота на Захід", повідомляє Deadline.

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Старт роботи над фільмом запланований на жовтень, але вже у травні його "продаватимуть" на ринку Каннського кінофестивалю, де творці нових картин намагаються укласти угоди для поширення майбутніх стрічок на територіях по всьому світу.

Фільм стане спільним виробництвом Великої Британії, Угорщини та Монголії, а зніме його угорський режисер Петер Соос. Він розповість про онука Чингісхана, Бату-хана, який до середини XIII століття знаходиться на порозі вторгнення до Європи, оскільки він та його армія збираються атакувати замок Естергом. Однак у цей час він зустрічає глибоко духовну людину, що призводить до закінчення вторгнення і кінцевого падіння його, як воєначальника. Спейсі грає кардинала Чезареані, котрий з'являється на битві.

Також у головних ролях зіграють Ерік Робертс, Крістофер Ламберт та Теренс Стемп.

Цей проєкт стане найбільшим для Спейсі за останні п'ять років після того, як у 2017 році 20 чоловіків звинуватили його в сексуальних домаганнях та небажаних залицяннях під час його перебування в театрі "Олд Вік" у Лондоні в період з 1995 по 2013 рік. Про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію актор розповів у 2017-му. Після звинувачень він втратив роль Френка Андервуда в популярному серіалі Netflix "Картковий будиночок", який подарував йому світову славу.

У 2018 році Спейсі висунуто звинувачення в непристойному нападі, пов'язаному з інцидентом 2016 року з підлітком на острові Нантакет у Массачусетсі. Він не визнав себе винним, і пізніше звинувачення зняли.

У червні 2021 року цивільний позов на $40 млн проти знаменитості відхилено після того, як його обвинувач, який стверджував, що актор зґвалтував його, коли йому було 14 років у 1980-х роках, відмовився публічно назватися. Це сталося після того, як федеральний суддя ухвалив, що обвинувач повинен розкрити свою особу через гучний характер справи.

Раніше ми повідомляли, що Кевін Спейсі записав трихвилинне відео, в якому в образі Френка Андервуда відповів на всі звинувачення, назвавши їх нісенітницею.