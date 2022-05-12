"Отмененный" Кевин Спейси сыграет в фильме о внуке Чингисхана

Съемки фильма начнутся в октябре этого года и пройдут в Венгрии и Монголии.

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62-летний американский актер Кевин Спейси возвращается на экраны после скандала, связанного с обвинениями в сексуальных домогательствах и последовавшей за ними "отмены". Он получил роль в грядущей исторической драме о внуке Чингисхана под названием "1242 – Ворота на Запад", сообщает Deadline

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Старт работы над фильмом запланирован на октябрь, но уже в мае его будут "продавать" на рынке Каннского кинофестиваля, где создатели новых картин пытаются заключить сделки по распространению будущих лент на территориях по всему миру.

Фильм станет совместным производством Великобритании, Венгрии и Монголии, а снимет его венгерский режиссер Петер Соос. Он расскажет о внуке Чингисхана, Бату-хане, который к середине XIII века находится на пороге вторжения в Европу, поскольку он и его армия собираются атаковать замок Эстергом. Однако в это время он встречает глубоко духовного человека, что приводит к окончанию вторжения и конечному падению его, как военачальника. Спейси играет кардинала Чезареани, который появляется на битве.

Также в главных ролях задействованы Эрик Робертс, Кристофер Ламберт и Теренс Стэмп.

Этот проект станет крупнейшим для Спейси за последние пять лет после того, как в 2017 году 20 мужчин обвинили его в сексуальных домогательствах и нежелательных ухаживаниях во время его пребывания в театре "Олд Вик" в Лондоне в период с 1995 по 2013 год. О своей нетрадиционной сексуальной ориентации актер рассказал в в 2017-м. После обвинений он лишился роли Фрэнка Андервуда в популярном сериале Netflix "Карточный домик", которая подарила ему мировую славу.

В 2018 году Спейси было предъявлено обвинение в непристойном нападении, связанном с предполагаемым инцидентом 2016 года с подростком на острове Нантакет в Массачусетсе. Он не признал себя виновным, и позже обвинение было снято.

В июне 2021 года гражданский иск на $40 млн против знаменитости был отклонен после того, как его обвинитель, утверждавший, что актер изнасиловал его, когда ему было 14 лет в 1980-х годах, отказался публично назвать себя. Это произошло после того, как федеральный судья постановил, что обвинитель должен раскрыть свою личность из-за громкого характера дела.

Ранее мы сообщали, что Кевин Спейси записал трехминутное видео, в котором в образе Фрэнка Андервуда ответил на все обвинения, назвав их чушью.