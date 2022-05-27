Троє чоловіків звинуватили Кевіна Спейсі у зґвалтуваннях

Зґвалтування були у 2005-2013 роках у Великій Британії, коли Спейсі керував театром у Лондоні.

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62-річний американський актор і зірка "Карткового будиночка" Кевін Спейсі недовго тішився своїм поверненням у професію та майбутнім зйомкам в історичній драмі про онука Чингісхана під назвою "1242 – Ворота на Захід". Відразу троє чоловіків звинуватили його в сексуальному насильстві, повідомляє ВВС із посиланням на Королівську прокуратуру (CPS).

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На сьогодні Спейсі висунуто п'ять звинувачень після розгляду правоохоронними органами доказів, датованих періодом з 2005 до 2013 року. Три скарги стосуються сексуальних домагань, які, ймовірно, були в Лондоні, і одна — у Глостерширі. Зазначимо, що британська прокуратура вивчала отримані матеріали цілий рік.

Йому також висунуто додаткове звинувачення в серйозних сексуальних злочинах у Лондоні. Перші два звинувачення стосуються ймовірних сексуальних посягань на чоловіка, якому зараз за 40, у Лондоні в березні 2005 року, тоді як друга ймовірна жертва, чоловік, якому зараз за 30, як стверджують, зґвалтований у Лондоні в серпні 2008 року. Третя заява має відношення до зґвалтування чоловіка такого ж віку у Глостерширі у квітні 2013 року.

Попри те, що Королівська прокуратура санкціонувала звинувачення проти Спейсі, вони поки не пред'явлені актору, оскільки він перебуває в іншій країні.

"Служба кримінального переслідування нагадує всім зацікавленим сторонам, що кримінальне переслідування проти Спейсі активне і що він має право на справедливий судовий розгляд", — заявила глава Спеціального відділу розслідування злочинів CPS Розмарі Ейнслі. У відомстві додали, що не можуть підтвердити чи спростувати необхідність екстрадиції американця Спейсі до Великобританії.

Кевін Спейсі, дворазовий володар "Оскара", добре відомий своїми ролями в таких фільмах як "Сім", "Секрети Лос-Анджелеса", "Краса по-американськи" та "Малюк на драйві", а також у серіалі "Картковий будиночок" від Netflix. Він також був художнім керівником Old Vic, театру в Лондоні, розташованого на південний схід від станції Ватерлоо на розі Кат та Ватерлоо-роуд, з 2004 до 2015 року.

Нагадаємо, Кевін Спейсі відкрито заявив про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію ще у 2017 році.