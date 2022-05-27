Трое мужчин обвинили Кевина Спейси в изнасилованиях

Изнасилования имели место в 2005-2013 годах в Великобритании, когда Спейси руководил театром в Лондоне.

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62-летний американский актер и звезда "Карточного домика" Кевин Спейси недолго радовался своему возвращению в профессию и предстоящим съемкам в исторической драме о внуке Чингисхана под названием "1242 – Ворота на Запад". Сразу трое мужчин обвинили его в сексуальном насилии, сообщает ВВС со ссылкой на Королевскую прокуратуру (CPS).

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На сегодня Спейси предъявлено пять обвинений после рассмотрения правоохранительными органами доказательств, датированных периодом с 2005 по 2013 год. Три жалобы касаются сексуальных домогательств, предположительно имевших место в Лондоне, и одна – в Глостершире. Отметим, что британская прокуратура изучала полученные материалы целый год.

Ему также предъявлено дополнительное обвинение в серьезных сексуальных преступлениях в Лондоне. Первые два обвинения касаются предполагаемых сексуальных посягательств на мужчину, которому сейчас за 40, в Лондоне в марте 2005 года, в то время как вторая предполагаемая жертва, мужчина, которому сейчас за 30, как утверждается, был изнасилован в Лондоне в августе 2008 года. Третье заявление имеет отношение к изнасилованию мужчины такого же возраста в Глостершире в апреле 2013 года.

Несмотря на то, что Королевская прокуратура санкционировала обвинения против Спейси, они пока не предъявлены актеру, поскольку он находится в другой стране.

"Служба уголовного преследования напоминает всем заинтересованным сторонам, что уголовное преследование против Спейси активно и что он имеет право на справедливое судебное разбирательство", – заявила глава Специального отдела по расследованию преступлений CPS Розмари Эйнсли. В ведомстве добавили, что не могут подтвердить или опровергнуть необходимость экстрадиции американца Спейси в Великобританию.

Кевин Спейси, двукратный обладатель "Оскара", хорошо известен своими ролями в таких фильмах как "Семь", "Секреты Лос-Анджелеса", "Красота по-американски" и "Малыш на драйве", а также в сериале "Карточный домик" от Netflix. Он также был художественным руководителем Old Vic, театра в Лондоне, расположенного к юго-востоку от станции Ватерлоо на углу Кат и Ватерлоо-роуд, с 2004 по 2015 год.

Напомним, Кевин Спейси открыто заявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации еще в 2017 году.