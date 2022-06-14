Актер Кевин Спейси предстанет перед Королевским судом после обвинений в домогательствах

Звезду фильма "Красота по-американски" и сериала "Карточный домик" обвиняют в сексе без согласия и четырех эпизодах домогательств

62-летний голливудский актер Кевин Спейси уже в этот четверг предстанет перед Королевским судом в Великобритании. Трое британцев обвиняют его в сексуальных домогательствах, а один из них – в сексе без согласия. Об этом пишет ВВС.

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Королевская прокуратура предъявила обвинения Спейси в прошлом месяце. 16 июня актер должен явиться в суд округа Вестминстер в Лондоне. Сам Спейси заявил, что вину не признает и, конечно, будет присутствовать в суде, чтобы защищать себя.

Обвинения против Спейси выдвигают трое граждан Британии. Они заявляют, что пострадали от действий Спейси в 2005, 2008 и 2013 гг., когда он был художественным руководителем лондонского театра "Олд Вик".

Спейси руководил театром 11 лет. В 2017 году, когда в домогательствах актера обвинил актер Энтони Рэпп, сотрудники театра также пожаловались на бывшего шефа.

Руководство театра получило 20 жалоб от своих нынешних и бывших сотрудников. Те сказали, что ранее и не думали, что могут пожаловаться на Спейси, притом что у них не было достаточно доказательств.

В театре перед ними извинились. Трое из пострадавших обратились в полицию. Видимо, теперь делу снова дали ход.

Ранее, обвинения в домогательствах разрушили карьеру Спейси, хоть прокуроры штата Массачусетс отказались от дальнейшего уголовного преследования Кевина Спейси и с него были сняты все обвинения. Его уволили из сериала "Карточный домик", а студия MRC, снявшая сериал, заставила Спейси выплатить ей 31 миллион долларов за моральный ущерб, который она потерпела, сняв в своем сериале актера с плохой репутацией.

Его не приглашали в кино, и только в этом году Спейси получил роль в фильме о внуке Чингисхана "1242 – Ворота на Запад".