Кевіна Спейсі зобов'язали заплатити $31 млн доларів творцям серіалу "Картковий будинок"

Попри те, що Спейсі заперечував висунуті проти нього звинувачення в домаганнях і створенні "токсичного" середовища на зйомках "Карткового будинку", платити йому все ж таки доведеться, оскільки його звільнення обійшлося занадто дорого.

Майже $31 млн повинен буде виплатити актор Кевін Спейсі кіностудії Media Rights Capital, яка знімала для Netflix серіал "Картковий будинок", у якому він грав головну роль протягом п'яти сезонів аж до звільнення 2017 року через звинувачення в гарасменті, пише CNN.

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Про це стало відомо з клопотання, поданого 22 листопада до Верховного суду округу Лос-Анджелес, у якому MRC просить суд "підтвердити рішення на свою користь і винести рішення проти Спейсі та його позичкових та продюсерських компаній".

За інформацією з документів, у жовтні 2020 року судом встановлено, що Спейсі "неодноразово порушував свої договірні зобов'язання", коли грав головну роль Френка Андервуда у серіалі, удостоєному премії "Еммі", і що його поведінка "поклала на нього (та його афілійовані особи)) відповідальність" за мільйони доларів, втрачені MRC. Тоді, за рішенням судді, Спейсі та його продюсерські компанії M. Profitt Productions та Trigger Street Productions мали виплатити $29,5 млн компенсації плюс $1,2 млн гонорарів адвокатам та $235 тис. додаткових витрат.

"Безпека наших співробітників, обладнання та робоче середовище має першорядне значення для MRC, і тому ми вирішили наполягати на підзвітності", — наголосили в MRC.

Після того, як у 2017 році CNN опублікували звіт, де кілька нинішніх та колишніх членів знімальної команди серіалу звинуватили Кевіна Спейсі в сексуальних домаганнях та насильстві, MRC звільнила актора і за сумісництвом виконавчого продюсера серіалу, "щоб усунути будь-які побоювання акторів".

"MRC нічого не знала про подібну поведінку Спейсі з акторським складом та командою, пов'язаною з проєктом", — йдеться в поданому позові.

Незадовго до репортажу CNN актор Ентоні Репп сказав BuzzFeed News, що Кевін скоїв щодо нього сексуальне домагання на вечірці 1986 року, коли йому було 14 років.

Після одкровень Реппа Спейсі виступив із заявою, у якій стверджував, що не пам'ятає інцидент, і попросив вибачення за те, що, за його словами, було "вкрай недоречною п'яною поведінкою".

Після того, як Спейсі звільнили, MRC довелося "переписати весь сезон, щоб унеможливити персонажа Спейсі, і скоротити 6-й сезон з 13 до 8 епізодів, внаслідок чого компанія зазнала збитків.

Сам Кевін Спейсі раніше заперечував усі звинувачення проти себе та закликав до того ж своїх шанувальників.

Нагадаємо, Кевін Спейсі зізнався в тому, що в нього були стосунки з чоловіками.