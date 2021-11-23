Кевина Спейси обязали заплатить $31 млн долларов создателям сериала "Карточный домик"

Несмотря на то, что Спейси отрицал выдвинутые против него обвинения в домогательствах и создании "токсичной" среды на съемках "Карточного домика", платить ему все же придется, поскольку его увольнение обошлось слишком дорого.

Почти $31 млн должен будет выплатить актер Кевин Спейси киностудии Media Rights Capital, снимавшей для Netflix сериал "Карточный домик", в котором он играл главную роль в течение пяти сезонов вплоть до увольнения в 2017 году из-за обвинений в харрасменте, пишет CNN.

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Об этом стало известно из ходатайства, поданного 22 ноября в Верховный суд округа Лос-Анджелес, в котором MRC просит суд "подтвердить решение в свою пользу и вынести решение против Спейси и его ссудных и продюсерских компаний".

По информации из документов, в октябре 2020 года судом установлено, что Спейси "неоднократно нарушал свои договорные обязательства", когда играл главную роль Фрэнка Андервуда в сериале, удостоенном премии "Эмми", и что его поведение "возложило на него (и его аффилированные лица) ответственность" за миллионы долларов, потерянные MRC. Тогда, по решению судьи, Спейси и его продюсерские компании M. Profitt Productions и Trigger Street Productions должны были выплатить $29,5 млн компенсации плюс $1,2 млн гонораров адвокатам и $235 тыс дополнительных расходов.

"Безопасность наших сотрудников, оборудования и рабочей среды имеет первостепенное значение для MRC, и поэтому мы решили настаивать на подотчетности", – подчеркнули в MRC.

После того, как в 2017 году CNN опубликовали отчет, где несколько нынешних и бывших членов съемочной команды сериала обвинили Кевина Спейси в сексуальных домогательствах и насилии, MRC уволила актера и по совместительству исполнительного продюсера сериала, "чтобы устранить любые опасения актеров и съемочной группы".

"MRC ничего не знала о подобном поведении Спейси с актерским составом и командой, связанной с проектом", – говорится в поданном иске.

Незадолго до репортажа CNN актер Энтони Рэпп сказал BuzzFeed News, что Кевин совершил в отношении него сексуальное домогательство на вечеринке в 1986 году, когда ему было 14 лет.

После откровений Рэппа Спейси выступил с заявлением, в котором утверждал, что не помнит инцидент, и извинился за то, что, по его словам, было "крайне неуместным пьяным поведением".

После того, как Спейси уволили, MRC пришлось "переписать весь сезон, чтобы исключить персонажа Спейси, и сократить 6-й сезон с 13 до 8 эпизодов, в результате чего компания понесла убытки.

Сам Кевин Спейси ранее отрицал все обвинения против себя и призывал к тому же своих поклонников.

Напомни, Кевин Спейси признался в том, что у него были отношения с мужчинами.