Кевін Спейсі має виплатити 31 мільйон доларів творцям "Карткового будинку"

Кіностудія MRC заявила, що через справу про домагання Спейсі довелося прибрати з серіалу та скоротити кількість серій.

Верховний суд Лос-Анджелеса підтвердив рішення, яке арбітражний суд виніс ще в жовтні 2020 року. Кевіна Спейсі зобов'язали виплатити 29,5 мільйона доларів як компенсацію збитків студії MRC і виплатити ще 1,5 мільйона доларів, щоб покрити судові витрати. Про це пише Variety.

Кіностудія MRC відповідала за виробництво популярного серіалу "Картковий будинок", у якому Кевін Спейсі виконав роль жорстокого та харизматичного політика Френка Андервуда.

[ + – ] Кевін Спейсі та Робін Райт у серіалі "Картковий будинок" Фото: Скриншот

Після того, як оскароносного актора звинуватили в сексуальних домаганнях одразу кілька чоловіків, його поспішно прибрали із серіалу — вбивши передозуванням ліків. На перший план вийшла дружина Андервуда, Клер, роль якої виконала Робін Райт. Але врятувати серіал не вдалося, його рейтинги впали, тому після шостого сезону, у 2018 році, серіал закрили.

Кількість серій в останньому сезоні довелося скоротити з 13 до 8. MRC зазначала, що Спейсі порушив умови контракту, і через це студія зазнала величезних збитків.

Команда Спейсі намагалася оскаржити заяву, зазначаючи, що в позові MRC повно фактичних і юридичних помилок, проте суд все ж таки виніс рішення на користь кіностудії.

Нагадаємо, Кевіна Спейсі зараз у Великій Британії звинувачують у насильстві троє чоловіків. Він постав перед Вестмінстерським магістратським судом. У залу суду актор з'явився з цілою командою адвокатів і стверджує, що він не винен.

Інциденти нібито сталися в Лондоні та Глостерширі в період із 2005 по 2013 рік, коли він був художнім керівником театру "Олд Вік". У результаті актора відпустили під заставу.