Актору Кевіну Спейсі пред'явлено 12 звинувачень у сексуальних домаганнях

Двічі лауреат премії "Оскар" Кевін Спейсі не визнає себе винним у звинуваченнях у сексуальному насильстві.

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У травні минулого року американському акторові театру та кіно Кевіну Спейсі було пред'явлено п'ять звинувачень у сексуальному насильстві, в яких йшлося про напад на трьох чоловіків у період між 2005 та 2013 роками. Хоча Спейсі не визнав своєї провини, у листопаді 2022 року Королівська прокуратура висунула ще сім звинувачень, пов'язаних із низкою сексуальних насильств проти одного чоловіка між 2001 і 2004 роками. Про це повідомляє Rolling Stone.

Зазначається, що під час судового засідання 13 січня в Лондоні, на якому 63-річний актор з'явився по відеозв'язку, Спейсі не визнав себе винним за новими звинуваченнями: у нападі (за трьома пунктами), у сексуальному насильстві (за трьома пунктами) і в спонуканні людини до сексуальних дій без згоди.

Суддя у справі погодився долучити новий обвинувальний висновок із семи пунктів до попередніх п'яти, що призвело до єдиного судового процесу проти Спейсі за всіма звинуваченнями.

Суд над Спейсі в Лондоні має розпочатися 6 червня 2023 р. і, як очікується, триватиме від трьох до чотирьох тижнів.

Коли у травні 2022 року Спейсі вперше висунули звинувачення, він відповів: "Я дуже ціную заяву Королівської прокуратури, в якій вони обережно нагадали ЗМІ та громадськості, що я маю право на справедливий суд та презумпцію невинності, доки не буде доведено протилежне. Хоча я розчарований їх рішенням продовжувати судовий процес, я добровільно з'явлюся у Великій Британії, як тільки це буде організовано, і захищатиму себе".

Незважаючи на те, що Спейсі стикався з численними звинуваченнями в сексуальному насильстві та неналежній поведінці в останні роки, які він заперечував, йому завжди вдавалося уникнути покарання.

Також Фокус писав, що Кевін Спейсі має виплатити 31 мільйон доларів творцям "Карткового будиночка".