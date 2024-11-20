"Отгребли" и в воде, и на суше: оккупанты попытались форсировать реку Волчья (видео)

ВС РФ отправились на резиновых лодках под покровом темноты, надеясь остаться незамеченными. Украинские воины подчеркнули, что группа была обречена.

Украинские защитники устроили ВС РФ "последний заплыв" на Кураховском направлении. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба 46-й Отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ, опубликовав кадры с поля боя.

"Горячими выдаются ночи на Кураховском направлении для наших побратимов. Горячими — в смысле боевой работы. А для противника они становятся адскими. В смысле дороги туда, где и место оккупантам и извергам", — отметили в бригаде.

Враг "наивно надеялся", что под покровом темного времени суток 15 бойцов смогут незаметно переплыть реку на резиновых лодках и высадиться со стороны города. Однако захватчики были обречены.

Украинские аэроразведчики зафиксировали продвижение противника. Тогда пилоты дронов-сбросов выдержали паузу и начали сыпать на головы оккупантов "подарки".

"Лодки, понятное дело, — в клочья. А неудачники, которые сумели выгрести, "отгребли" уже на суше. И больше никогда не будут грести и не будут топтать нашу землю", — отчиталась пресс-служба.

Напомним, в соцсетях появилась информация, что ВС РФ могут готовиться к удару по Украине новой ракетой РС-26 "Рубеж". Отмечается, что пуск может быть осуществлен из Астраханской области.

20 ноября в Украине закрылись четыре посольства — США, Испании, Италии и Греции. Фокус собрал все, что об этом известно.