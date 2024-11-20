"Відгребли" й у воді, і на суші: окупанти спробували форсувати річку Вовча (відео)

ЗС РФ вирушили на гумових човнах під покровом темряви, сподіваючись залишитися непомітними. Українські воїни зауважили, що група була приречена.

Українські захисники влаштували ЗС РФ "останній заплив" на Курахівському напрямку. Про це 19 листопада повідомила пресслужба 46-ї Окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ, опублікувавши кадри з поля бою.

"Гарячими видаються ночі на Курахівському напрямку для наших побратимів. Гарячими — в сенсі бойової роботи. А для противника вони стають пекельними. В сенсі дороги туди, де й місце окупантам і нелюдам", — зазначили у бригаді.

Ворог "наївно сподівався", що під покровом темної пори доби 15 бійців зможуть непомітно перепливти річку на гумових човнах і висадитися з боку міста. Однак загарбники були приречені.

Українські аеророзвідники зафіксували просування противника. Тоді пілоти дронів-скидів витримали паузу і почали сипати на голови окупантів "подарунки".

"Човни, ясна річ, — на шмаття. А невдахи, які зуміли вигребти, "відгребли" вже на суші. І більше ніколи не гребтимуть і не топтатимуть нашу землю", — відзвітувала пресслужба.

Нагадаємо, у соцмережах з’явилась інформація, що ЗС РФ можуть готуватися до удару по Україні новою ракетою РС-26 "Рубеж". Зазначається, що пуск може бути здійснений з Астраханської області.

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