КНДР переробляє літаки РФ на платформи раннього виявлення А-50У, — аналітики (фото)

За даними аналітиків проєкту 38 North, у 70-х роках у СРСР вже проводилися подібні модифікації. Але поки що невідомо, чи направляють у КНДР російських інженерів і чи постачають їм російські компоненти.

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У Північній Кореї, імовірно, переробляють російські військові транспортні літаки на платформи раннього виявлення для військових потреб країни, чому передували місяці військового співробітництва з РФ. Про це пише "Інститут вивчення війни" з посиланням на американський проєкт 38 North, який відстежує події в КНДР і знаходиться в Центрі ім. Генрі Л. Стімсона.

Автори публікації посилаються на супутникові знімки, зроблені 1 серпня, які показали, що в Міжнародному аеропорту Пхеньяна з військових транспортників Іл-76 державної авіакомпанії КНДР Air Koryo роблять повітряну платформу раннього виявлення. Ця система покликана поліпшити можливості виявлення КНДР і доповнити наземні радари.

За даними авторів публікації, у 70-х роках у СРСР проводили подібні переобладнання, але невідомо, чи мають стосунок до проєкту російські інженери та чи постачають російські матеріали.

Російський президент Володимир Путін і північнокорейський диктатор Кім Чен Ин підписали угоду про широкомасштабну співпрацю до червня 2024 року. За нещодавніми повідомленнями, Північна Корея продовжує розширювати номенклатуру озброєнь, що поставляються у РФ.

"Якщо таку модифікацію завершать, новий літак стане першою платформою подібного типу для північнокорейських збройних сил", — зазначають автори публікації, додаючи, що літак, над яким працюють у КНДР, схожий на А-50У.

В аеропорту Сусан перебувають три літаки ІЛ-76 з маркуванням Air Koryo. У жовтні минулого року їх перемістили в ремонтну зону, у наступні дні навколо них побудували паркан.

У ремонтній зоні аеропорту також розташовано два ангари з кількома гелікоптерами та невеликими літаками. Літаки Air Koryo можна бачити тут часто, але загородження навколо Іл-76 виглядає незвично.

У листопаді минулого року тут почалися роботи над верхньою частиною фюзеляжу, за крилами. За супутниковими знімками неможливо підтвердити, що саме робили, але, схоже, що встановлюють опору для радара, і тут також встановлять поворотний пристрій, антену і купол для бортової системи дальнього радіолокаційного виявлення та управління.

На знімках, зроблених 15 липня, видно, що літак залишається всередині загородженої зони. Тут також знаходиться обладнання та додаткові матеріали.

Порівняння з А-50У

Іл-76 переобладнали в систему дальнього радіолокаційного виявлення в 70-х роках. У підсумку з'явився А-50, Mainstay за кодифікацією НАТО. У 2023 році його модернізували в А-50У.

У літака, який будують на аеродромі в КНДР, опори для радара розташовані в тому самому місці, що й в А-50У, зазначається у публікації.

Нагадаємо, що, за даними Forbes, постачання північнокорейської зброї росіянам загрожує серйозною ескалацією.

Також повідомлялося, що у російських військ з'явилися ПТРК Bulsae-4, а в ISW проаналізували загрозу нових постачань із Північної Кореї.