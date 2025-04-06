Втратила $2,5 млн: жінка випадково пожертвувала виграшний лотерейний квиток

76-річна Мілдред Сімонерілуто хотіла зробити добру справу і заплатила за неї 2,5 мільйонами доларів. Жінка вирішила навести лад у шафі та пожертвувала старий одяг. Серед речей, відправлених на благодійність, опинилася і куртка, яку вона вже не носила. Проста, поношена — але з дуже цінним вмістом у кишені.

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Про це повідомляє Unilad.

Як виявилося, всього за кілька тижнів до цього Мілдред придбала лотерейний квиток у продуктовому магазині Меррісвілла. Купюру вона сховала в кишеню тієї самої куртки — "про всяк випадок", щоб не загубити. Про те, що варто було б його переховати, вона задумалася занадто пізно.

Про виграш жінка дізналася через деякий час, звіривши номери: 14, 22, 33, 35 і 38. Приз — ні багато ні мало, 2,5 мільйона доларів. Радість миттєво змінилася панікою — квиток зник. Після бурхливих пошуків Мілдред згадала: куртка із заповітним папірцем давно поїхала в коробці з пожертвами.

"Я була приголомшена. Немає слів. Просто не могла повірити, що це сталося зі мною", — поділилася вона в інтерв'ю місцевому телеканалу.

На жаль, представники лотереї повідомили їй, що без самого квитка виграш отримати неможливо. А термін подання заяви спливає вже 8 травня — часу майже не залишилося.

Мілдред не втрачає надію. Вона повернулася в магазин, де купувала квиток, намагалася зв'язатися з організацією, куди віддала куртку, і навіть згадує виграшні номери напам'ять. Але поки що — безрезультатно.

"Що мені ще залишається? Плакати і сподіватися, що станеться диво", — сказала вона з гіркою посмішкою.

Пожертва, зроблена від чистого серця, несподівано набула колосальної цінності. І хто знає — може, світ ще поверне Мілдред її щасливий квиток. Адже якщо доля може пожартувати, то, можливо, може й вибачитися.

Раніше Фокус повідомляв, що пророку через "формулу виграшу від Бога" заборонили відвідувати казино. Еммануель Мутумва використовував виграні гроші для оплати шкільних занять деяких членів своєї церкви і забезпечення початкового капіталу для бізнесу.

Також стало відомо, що жінка відпочила в найкращому готелі і пішла, нічого не заплативши. Портьє готелю Пол Дженкінс розповів, що банківська карта клієнтки була відхилена, коли він намагався зняти гроші.