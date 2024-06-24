Зірвав куш: пророку через "формулу виграшу від Бога" заборонили відвідувати казино (фото)

Еммануель Мутумва використав виграні гроші для оплати шкільних занять деяких членів своєї церкви та забезпечення початкового капіталу для бізнесу.

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Еммануель Мутумва виграв 30 000 доларів у казино в Зімбабве, заявивши, що Бог дав йому формулу виграшу, але його святкування було перервано після того, як йому заборонили відвідувати ігрові заклади. Про це пише Daily Star.

Пророк є лідером апостольської секти Йоханне Масове е Чішану в Зімбабве. Чоловік похвалився своїм величезним виграшем у казино, але його радість тривала не довго. Після його перемоги власники інших гральних закладів у країні веліли йому триматися якомога далі, побоюючись, що він отримує "несправедливу допомогу від Бога".

"Вони стверджують, що, оскільки я пророк, я отримую видіння від Господа про виграшні номери. Вони бояться, що збанкрутують, тому що я занадто часто виграю", — сказав він.

Власники інших гральних закладів у Зімбабве заборонили чоловікові вшановувати їхнє казино Фото: grab

За словами чоловіка, він використовував ці гроші для оплати шкільних занять деяких членів своєї церкви та забезпечення початкового капіталу для бізнесу. Мутумва також поскаржився на критиків азартних ігор.

"Бог діє несповідимими шляхами. Ця перемога була не удачею, а випробуванням віри. Я молився про допомогу, і Господь дав мені цифри через видіння. Хіба це не благословення — використати цей виграш, щоб підняти настрій моїй пастві?" — додав пророк.

Менеджер одного з місцевих казино зазначив, що букмекерські контори часто обмежують або закривають рахунки тих, хто постійно виграє.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік заробив $66 тисяч на продажу сміття, знайденого в місті. Леонардо Урбано приносить трофеї додому, сортує, щоб залишити собі або подарувати, а решту продає на таких платформах, як Facebook Marketplace.

Також стало відомо, що жінка відпочила в найкращому готелі і пішла, нічого не заплативши. Портьє готелю Пол Дженкінс розповів, що банківська карта клієнтки була відхилена, коли він намагався зняти гроші.