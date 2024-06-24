Сорвал куш: пророку из-за "формулы выигрыша от Бога" запретили посещать казино (фото)

Эммануэль Мутумва использовал выигранные деньги для оплаты школьных занятий некоторых членов своей церкви и обеспечения начального капитала для бизнеса.

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Эммануэль Мутумва выиграл 30 000 долларов в казино в Зимбабве, заявив, что Бог дал ему формулу выигрыша, но его празднования были прерваны после того, как ему запретили посещать игровые заведения. Об этом пишет Daily Star.

Пророк является лидером апостольской секты Йоханне Масове э Чишану в Зимбабве. Мужчина похвастался своим огромным выигрышем в казино, но его радость продолжалась не долго. После его победы владельцы других игровых заведений в стране велели ему держаться подальше, опасаясь, что он получает "несправедливую помощь от Бога".

"Они утверждают, что, поскольку я пророк, я получаю видения от Господа о выигрышных номерах. Они боятся, что обанкротятся, потому что я слишком часто выигрываю", — сказал он.

Владельцы других игровых заведений в Зимбабве запретили мужчине почещать их казино Фото: grab

По словам мужчины, он использовал эти деньги для оплаты школьных занятий некоторых членов своей церкви и обеспечения начального капитала для бизнеса. Мутумва также обрушился на критиков азартных игр.

"Бог действует неисповедимыми путями. Эта победа была не удачей, а испытанием веры. Я молился о помощи, и Господь дал мне цифры через видение. Разве это не благословение — использовать этот выигрыш, чтобы поднять настроение моей пастве?" — добавил пророк.

Менеджер одного из местных казино отметил, что букмекерские конторы часто ограничивают или закрывают счета тех, кто постоянно выигрывает.

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