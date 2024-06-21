"Выбрасывают даже наличные": мужчина заработал $66 тысяч на продаже мусора, найденного в городе

Австралиец приносит трофеи домой, сортирует, чтобы оставить себе или подарить, а остальные продает на таких платформах, как Facebook Marketplace.

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Леонардо Урбано из Австралии, который роется в мусоре, в прошлом году заработал около $66 тысяч. Мужчина ищет ценные вещи и драгоценности, а затем продает их. Среди таких находок украшения, бытовая техника, мебель, брендовая одежда и аксессуары. Об этом пишет издание Make it.

Каждое утро после завтрака Урбано садится на велосипед и прочесывает улицы Сиднея в поисках мусорных баков.

"В огромных горах мусора попадаются невероятные вещи — украшения, дизайнерская одежда и даже наличные", — говорит 30-летний мужчина.

Городской совет предлагает жителям бесплатные услуги по вывозу крупногабаритного мусора, как правило, дважды в год. Именно тогда люди выбрасывают на улице технику и мебель обычно в неплохом состоянии — компьютеры, пылесосы, телевизоры, холодильники, шкафы и диваны.

Леонардо Урбано ищет ценные вещи в мусорных баках Фото: Leonardo Urbano

По словам Леонардо, домохозяйства с большей покупательной способностью выбрасывают старые гаджеты, чтобы освободить место для более новой модели, даже если они все еще в рабочем состоянии.

"Когда они хотят новый гаджет, то покупают его, а старый выбрасывают только потому, что батарея может быть уже не такой хорошей. Находки обычно требуют лишь небольшой чистки и незначительного ремонта", — рассказывает мужчина.

Австралиец приносит трофеи домой, сортирует, чтобы оставить себе или подарить, а остальные продает на таких платформах, как Facebook Marketplace.

Из-за ограниченного пространства в собственной квартире Урбано признается, что пытается продать вещи в течение недели-двух. Если найти покупателя не удается, то он отдает их бесплатно, чтобы освободить место для новых партий.

Среди мусора попадаются дизайнерские сумочки Фото: Leonardo Urbano

"Мои друзья шокированы тем, как много хорошей одежды оказывается на помойке", — признается Леонардо, добавив, что иногда люди забывают в карманах пачки наличных.

Что он нашел на помойке в прошлом году

50+ телевизоров;

30 холодильников;

20+ стиральных машин;

50 компьютеров/ноутбуков;

15 диванов;

50 пылесосов;

150+ горшков и растений;

100+ светильников и декоративных картин;

$849 наличными.

Напомним, ранее Фокус писал, что несколько счастливчиков, которые выиграли в лотерею огромные суммы денег, в частности обладатель джекпота EuroMillions в размере 57,9 млн фунтов стерлингов, посвятили свое время уборке пластика на пляже Гроб (Шотландия).

А вот 80-летний Хайнц Б. из Дармштадта (Германия) живет как бездомный, несмотря на то, что имеет миллионное состояние и элитную недвижимость. Мужчина питается едой, найденной в мусоре, и носит изношенную одежду.