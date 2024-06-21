"Викидають навіть готівку": чоловік заробив $66 тисяч на продажу сміття, яке знаходить у місті

Австралієць приносить трофеї додому, сортує, щоб залишити собі або подарувати, а решту продає на таких платформах, як Facebook Marketplace.

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Леонардо Урбано з Австралії, який риється у смітті, минулого року заробив близько $66 тисяч. Чоловік шукає цінні речі та коштовності, а потім продає їх. Серед таких знахідок прикраси, побутова техніка, меблі, брендовий одяг та аксесуари. Про це пише видання Make it.

Щоранку після сніданку Урбано сідає на велосипед й прочісує вулиці Сіднея у пошуках сміттєвих баків.

"У величезних горах сміття попадаються неймовірні речі — прикраси, дизайнерський одяг й навіть готівка", — каже 30-річний чоловік.

Міська рада пропонує мешканцям безплатні послуги з вивезення великогабаритного сміття, як правило, двічі на рік. Саме тоді люди викидають на вулиці техніку та меблі зазвичай в непоганому стані — комп'ютери, порохотяги, телевізори, холодильники, шафи та дивани.

Леонардо Урбано шукає цінні речі у сміттєвих баках Фото: Leonardo Urbano

За словами Леонардо, домогосподарства з більшою купівельною спроможністю викидають старі гаджети, щоб звільнити місце для новішої моделі, навіть якщо вони все ще в робочому стані.

"Коли вони хочуть новий гаджет, то купують його, а старий викидають лише тому, що батарея може бути вже не такою хорошою. Знахідки зазвичай потребують лише невеликого чищення та незначного ремонту", — сказав він.

Австралієць приносить трофеї додому, сортує, щоб залишити собі або подарувати, а решту продає на таких платформах, як Facebook Marketplace.

Через обмежений простір у власній квартирі Урбано зізнається, що намагається продати речі протягом тижня-двох. Якщо знайти покупця не вдається, то він віддає їх безкоштовно, аби звільнити місце для нових партій.

Серед сміття трапляються дизайнерські сумочки Фото: Leonardo Urbano

"Мої друзі шоковані тим, як багато хорошого одягу опиняється на смітнику", — зізнається Леонардо, додавши, що іноді люди забувають у кишенях пачки готівки.

Що він знайшов на смітнику торік

50+ телевізорів;

30 холодильників;

20+ пральних машин;

50 комп'ютерів/ноутбуків;

15 диванів;

50 порохотягів;

150+ горщиків та рослин;

100+ світильників та декоративних картин;

$849 готівкою.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що кілька щасливчиків, які виграли в лотерею величезні суми грошей, зокрема володар джекпоту EuroMillions у розмірі 57,9 млн фунтів стерлінгів, присвятили свій час прибиранню пластику на пляжі Труна (Шотландія).

А от 80-річний Хайнц Б. з Дармштадта (Німеччина) живе як безхатько, попри те, що має мільйонні статки та елітну нерухомість. Чоловік харчується їжею, знайденою у смітті, та носить зношений одяг.