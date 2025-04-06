Потеряла $2,5 млн: женщина случайно пожертвовала выигрышный лотерейный билет

76-летняя Милдред Симонерилуто хотела сделать доброе дело и заплатила за него 2,5 миллионами долларов. Женщина решила навести порядок в шкафу и пожертвовала старую одежду. Среди вещей, отправленных на благотворительность, оказалась и куртка, которую она уже не носила. Простая, поношенная — но с очень ценным содержимым в кармане.

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Об этом сообщает Unilad.

Как оказалось, всего за пару недель до этого Милдред приобрела лотерейный билет в продуктовом магазине Меррисвилла. Купюру она спрятала в карман той самой куртки — "на всякий случай", чтобы не потерять. О том, что стоило бы его перепрятать, она задумалась слишком поздно.

О выигрыше женщина узнала спустя время, сверив номера: 14, 22, 33, 35 и 38. Приз — ни много ни мало, 2,5 миллиона долларов. Радость мгновенно сменилась паникой — билет пропал. После бурных поисков Милдред вспомнила: куртка с заветной бумажкой давно уехала в коробке с пожертвованиями.

"Я была ошеломлена. Нет слов. Просто не могла поверить, что это случилось со мной", — поделилась она в интервью местному телеканалу.

К несчастью, представители лотереи сообщили ей, что без самого билета выигрыш получить невозможно. А срок подачи заявления истекает уже 8 мая — времени почти не осталось.

Милдред не теряет надежду. Она вернулась в магазин, где покупала билет, пыталась связаться с организацией, куда отдала куртку, и даже вспоминает выигрышные номера наизусть. Но пока — безрезультатно.

"Что мне еще остается? Плакать и надеяться, что случится чудо", — сказала она с горькой улыбкой.

Пожертвование, сделанное от чистого сердца, неожиданно приобрело колоссальную ценность. И кто знает — может, мир еще вернет Милдред ее счастливый билет. Ведь если судьба может пошутить, то, возможно, может и извиниться.

Ранее Фокус сообщал, что пророку из-за "формулы выигрыша от Бога" запретили посещать казино. Эммануэль Мутумва использовал выигранные деньги для оплаты школьных занятий некоторых членов своей церкви и обеспечения начального капитала для бизнеса.

Также стало известно, что женщина отдохнула в лучшем отеле и ушла, ничего не заплатив. Портье отеля Пол Дженкинс рассказал, что банковская карта клиентки была отклонена, когда он пытался снять деньги.