Чоловік продав трикімнатну квартиру і почав жити у фургоні: навіщо він це зробив (фото)

Після розлучення 50-річний британець Джеймс Раддік продав свій будинок і вибрав життя у фургоні. Тепер він подорожує Європою з собакою і витрачає всього 250 фунтів стерлінгів на місяць на життя.

Related video

Про це пише What's The Jam.

Після болісного розриву стосунків і накопичення боргів житель Карлайла (Велика Британія) Джеймс Раддік повністю змінив своє життя. Він продав житло з трьома спальнями, позбувся всього майна і переселився у фургон. Тепер 50-річний британець подорожує Європою, витрачає лише 250 фунтів стерлінгів на місяць і стверджує, що ніколи не був таким щасливим.

Після закінчення 15-річних стосунків Джеймс залишився з 2.67 фунтами на банківському рахунку і боргом у 18 тисяч фунтів. Опинившись у складній фінансовій та емоційній ситуації, він ухвалив радикальне рішення: продав будинок, сплатив більшу частину боргів і придбав переобладнаний Mercedes Vario 2008 року випуску за 25 тисяч фунтів стерлінгів.

"Я зрозумів, що втомився жити в будинку один із собакою, постійно платити рахунки й не мати ні копійки наприкінці місяця. Я багато років мріяв про простий і вільний спосіб життя, і тепер я нарешті наважився", — розповідає Джеймс.

Чоловік купив фургон за 25 тисяч фунтів стерлінгів Фото: Jam Press

Британець подорожує разом із лабрадором на прізвисько Брюс, повністю відключившись від системи: без комунальних рахунків, без постійної адреси і з мінімальними витратами. За його словами, на місяць він витрачає близько 250 фунтів — на паливо, страховку, недорогий мобільний інтернет і продукти.

Спочатку його маршрут пролягав Уельсом і півднем Англії, а пізніше Джеймс став волонтером на музичних фестивалях, що дало йому змогу паркуватися безплатно і харчуватися коштом організаторів. З настанням холодів він перебрався до Португалії, а потім продовжив шлях уздовж узбережжя Іспанії.

"Система мене підвела. Я звертався до місцевих органів за підтримкою, але залишився ні з чим. Зараз я живу у своєму ритмі, насолоджуюся природою, сонцем і свободою. Прокидаюся і вирішую: залишитися ще на день, змінити локацію або просто піти гуляти з собакою", — говорив він.

Чоловік витрачає 250 фунтів стерлінгів на місяць Фото: Jam Press Британець подорожує Європою Фото: Jam Press

Джеймс зізнається, що не має стабільного доходу, але це його не непокоїть, адже влітку у нього заплановано ще кілька фестивалів, а потім він розглядає можливість вирушити до Італії.

"Мене ніхто не змушував їхати — я міг би зняти крихітну квартиру і продовжувати ходити на роботу з 9 до 5. Але я хотів жити, а не просто існувати. Біля багаття всі рівні, неважливо, скільки в тебе грошей. Я нарешті відчуваю себе в мирі з собою. Шкодую тільки про одне — що не зробив цього раніше", — додав він.

Раніше Фокус повідомляв, що будинок дитинства Дональда Трампа захопили бездомні кішки. Житлову будівлю, в якій провів перші роки життя 45-й президент США Дональд Трамп, продали в Нью-Йорку за 835 тисяч доларів, що вдвічі менше за її попередню вартість. Вона виявилася занедбаною, зараженою пліснявою і захопленою бездомними кішками.

Також стало відомо, що жінка повернулася з поїздки й не могла повірити в те, що чоловік зробив із підвалом. Житель Онтаріо Стівен Паркер здивував свою дружину Ешлі несподіваним і зворушливим вчинком. Поки вона перебувала в п'ятиденному відрядженні, він повністю перетворив їхній недоглянутий підвал на затишну робочу студію.