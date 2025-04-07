Мужчина продал трехкомнатную квартиру и начал жить в фургоне: зачем он это сделал (фото)

После развода 50-летний британец Джеймс Раддик продал свой дом и выбрал жизнь в фургоне. Теперь он путешествует по Европе с собакой и тратит всего 250 фунтов стерлингов в месяц на жизнь.

Related video

Об этом пишет What's The Jam.

После болезненного разрыва отношений и накопления долгов житель Карлайла (Великобритания) Джеймс Раддик полностью изменил свою жизнь. Он продал жилье с тремя спальнями, избавился от всего имущества и переселился в фургон. Теперь 50-летний британец путешествует по Европе, тратит лишь 250 фунтов стерлингов в месяц и утверждает, что никогда не был так счастлив.

После окончания 15-летних отношений Джеймс остался с 2.67 фунтами на банковском счету и долгом в 18 тысяч фунтов. Оказавшись в сложной финансовой и эмоциональной ситуации, он принял радикальное решение: продал дом, оплатил большую часть долгов и приобрел переоборудованный Mercedes Vario 2008 года выпуска за 25 тысяч фунтов стерлингов.

"Я понял, что устал жить в доме один с собакой, постоянно платить счета и не иметь ни копейки в конце месяца. Я много лет мечтал о простом и свободном образе жизни, и теперь я наконец решился", — рассказывает Джеймс.

Мужчина купил фургон за 25 тысяч фунтов стерлингов Фото: Jam Press

Британец путешествует вместе с лабрадором по кличке Брюс, полностью отключившись от системы: без коммунальных счетов, без постоянного адреса и с минимальными расходами. По его словам, в месяц он тратит около 250 фунтов — на топливо, страховку, недорогой мобильный интернет и продукты.

Сначала его маршрут пролегал по Уэльсу и югу Англии, а позже Джеймс стал волонтером на музыкальных фестивалях, что позволило ему парковаться бесплатно и питаться за счет организаторов. С наступлением холодов он перебрался в Португалию, а затем продолжил путь вдоль побережья Испании.

"Система меня подвела. Я обращался в местные органы за поддержкой, но остался ни с чем. Сейчас я живу в своем ритме, наслаждаюсь природой, солнцем и свободой. Просыпаюсь и решаю: остаться еще на день, сменить локацию или просто пойти гулять с собакой", — говорил он.

Мужчина тратин 250 фунтов стерлингов в месяц Фото: Jam Press Британец путешествует по Европе Фото: Jam Press

Джеймс признается, что не имеет стабильного дохода, но это его не беспокоит, ведь летом у него запланировано еще несколько фестивалей, а затем он рассматривает возможность отправиться в Италию.

"Меня никто не заставлял уезжать — я мог бы снять крошечную квартиру и продолжать ходить на работу с 9 до 5. Но я хотел жить, а не просто существовать. У костра все равны, неважно, сколько у тебя денег. Я наконец-то чувствую себя в мире с собой. Жалею только об одном — что не сделал этого раньше", — добавил он.

Ранее Фокус сообщал, что дом детства Дональда Трампа захватили бездомные кошки. Жилое здание, в котором провел первые годы жизни 45-й президент США Дональд Трамп, было продано в Нью-Йорке за 835 тысяч долларов, что вдвое меньше его предыдущей стоимости. Оно оказалось заброшенным, зараженным плесенью и захваченным бездомными кошками.

Также стало известно, что женщина вернулась из поездки и не могла поверить в то, что муж сделал с подвалом. Житель Онтарио Стивен Паркер удивил свою жену Эшли неожиданным и трогательным поступком. Пока она находилась в пятидневной командировке, он полностью преобразил их неухоженный подвал в уютную рабочую студию.