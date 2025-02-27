900-летнее предсказание: древний текст рассказывает о будущем Папы и мира (фото)

Согласно предсказанию, последний Папа станет свидетелем разрушения Рима и наступления Страшного суда. Независимо от подлинности пророчества Папа Франциск продолжает борьбу за здоровье.

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900-летнее пророчество Святого Малахии может сбыться, если здоровье Папы Франциска продолжит ухудшаться, а мир окажется на пороге глобальных потрясений. Об этом пишет Express.

Согласно пророчеству, последний Папа увидит падение Рима и станет свидетелем начала Конца времен.

На данный момент 87-летний понтифик находится в критическом, но стабильном состоянии после госпитализации в римскую клинику Джемелли. Врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию и хронический бронхит. Пока миллионы верующих по всему миру молятся за его выздоровление, некоторые исследователи обращаются к древнему пророчеству, связывая его с грядущими катаклизмами.

Папа римский попал в больницу Фото: Getty Images

Последний Папа: конец эпохи или конец света?

В 1139 году ирландский святой Малахия, как утверждается, получил видение всех будущих Пап, завершив свой список 109-м понтификом. Этот последний правитель Церкви, по пророчеству, будет известен как "Петр Римлянин". Он должен вести свою паству в эпоху великих бедствий, после чего Рим — "город на семи холмах" — будет разрушен, а человечество предстанет перед Страшным судом.

Папа Франциск является 109-м понтификом с момента предсказания Малахии. Совпадение ли это или тревожный знак?

Писатель Роберт Хауэллс, изучавший загадки Ватикана, отмечает, что пророчества Малахии в прошлом удивительно точно совпадали с историческими событиями. Например, Папа Бенедикт XV, правивший во время Первой мировой войны и испанского гриппа, был описан фразой "религия обезлюдела", что оказалось пугающе точным.

Книга Роберта Хауэллса Фото: Amazon

"Если считать, что список Малахии завершается Папой Франциском, то мы, возможно, находимся в конце определенной церковной эпохи. Однако означает ли это конец света или просто символический переход к новому порядку, остается вопросом", — сказал писатель.

Будущее Рима: катастрофа или перемены?

Издание отмечает, что некоторые исследователи предполагают, что возможный уход Папы Франциска может символизировать не буквальное разрушение Рима, а ослабление власти католической церкви в современном мире. Снижение числа верующих, скандалы и внутренняя борьба за влияние действительно ставят Ватикан перед серьезными вызовами.

Уход Папы Франциска может символизировать не буквальное разрушение Рима Фото: vaticannews.va

Однако есть и более мрачные сценарии. В тексте пророчества говорится о разрушении города, что может означать войну, землетрясение или даже падение небесного тела. Ватикан традиционно избегает комментариев по поводу подобных предсказаний, но тот факт, что Святой Престол не опровергает и не подтверждает их, лишь подогревает мистическую атмосферу вокруг фигуры последнего Папы.

Независимо от подлинности пророчества, мир замер в ожидании. Папа Франциск продолжает борьбу за здоровье, а Ватикан готовится к возможным переменам.

Напомним, Фокус писал о том, кто может занять папский престол в Ватикане, если Папа Римский Франциск не справится со своим недугом.

Также стало известно, что Франциск изменил правила папских похорон, нарушив вековые традиции.