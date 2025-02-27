900-річне пророцтво: стародавній текст розповідає про майбутнє Папи та світу (фото)

Згідно з пророцтвом, останній Папа стане свідком руйнування Риму і настання Страшного суду. Незалежно від справжності пророцтва Папа Франциск продовжує боротьбу за здоров'я.

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900-річне пророцтво Святого Малахії може збутися, якщо здоров'я Папи Франциска продовжить погіршуватися, а світ опиниться на порозі глобальних потрясінь. Про це пише Express.

Згідно з пророцтвом, останній Папа побачить падіння Риму і стане свідком початку Кінця часів.

Наразі 87-річний понтифік перебуває в критичному, але стабільному стані після госпіталізації в римську клініку Джемеллі. Лікарі діагностували у нього двосторонню пневмонію і хронічний бронхіт. Поки мільйони вірян по всьому світу моляться за його одужання, деякі дослідники звертаються до стародавнього пророцтва, пов'язуючи його з прийдешніми катаклізмами.

Папа римський потрапив до лікарні Фото: Getty Images

Останній Папа: кінець епохи чи кінець світу?

1139 року ірландський святий Малахія, як стверджується, отримав видіння всіх майбутніх Пап, завершивши свій список 109-м понтифіком. Цей останній правитель Церкви, за пророцтвом, буде відомий як "Петро Римлянин". Він повинен вести свою паству в епоху великих лих, після чого Рим — "місто на семи пагорбах" — буде зруйновано, а людство постане перед Страшним судом.

Папа Франциск є 109-м понтифіком з моменту передбачення Малахії. Збіг це чи тривожний знак?

Письменник Роберт Гауеллс, який вивчав загадки Ватикану, зазначає, що пророцтва Малахії в минулому напрочуд точно збігалися з історичними подіями. Наприклад, Папа Бенедикт XV, який правив під час Першої світової війни та іспанського грипу, був описаний фразою "релігія обезлюділа", що виявилося доволі точним.

Книга Роберта Гауеллса Фото: Amazon

"Якщо вважати, що список Малахії завершується Папою Франциском, то ми, можливо, перебуваємо наприкінці певної церковної епохи. Однак чи означає це кінець світу або просто символічний перехід до нового порядку, залишається питанням", — сказав письменник.

Майбутнє Риму: катастрофа чи зміни?

Видання зазначає, що деякі дослідники припускають, що можливий відхід Папи Франциска може символізувати не буквальну руйнацію Риму, а ослаблення влади католицької церкви в сучасному світі. Зниження кількості вірян, скандали й внутрішня боротьба за вплив дійсно ставлять Ватикан перед серйозними викликами.

Відхід Папи Франциска може символізувати не буквальне руйнування Риму Фото: vaticannews.va

Однак є й більш похмурі сценарії. У тексті пророцтва йдеться про руйнування міста, що може означати війну, землетрус або навіть падіння небесного тіла. Ватикан традиційно уникає коментарів щодо подібних пророцтв, але той факт, що Святий Престол не спростовує і не підтверджує їх, лише підігріває містичну атмосферу навколо постаті останнього Папи.

Незалежно від справжності пророцтва, світ завмер в очікуванні. Папа Франциск продовжує боротьбу за здоров'я, а Ватикан готується до можливих змін.

Нагадаємо, Фокус писав про те, хто може зайняти папський престол у Ватикані, якщо Папа Римський Франциск не впорається зі своєю недугою.

Також стало відомо, що Франциск змінив правила папського похорону, порушивши вікові традиції.