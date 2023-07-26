Для "продления молодости": Пригожин держал собственный гарем девственниц в Петербурге, — The Insider

По мнению владельца ЧВК "Вагнер", "обмен жидкостями" с девственными девушками "продлевал его молодость". Для этого он снимал номера в отеле, где будущие "половые партнерши" проживали некоторое время "ожидая" встречи с "поваром" Путина.

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Российское негосударственное издание The Insider провело расследование и выяснило, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин во время пребывания в Санкт-Петербурге постоянно пользовался услугами проституток, а особое внимание уделял девственницам на грани совершеннолетия.

По данным журналистов, Евгений Пригожин очень часто "покупал девственность" молодых девушек, которые были чуть старше 18 лет, а среди работниц "секс-индустрии" очень много людей знали о предпочтениях главы ЧВК "Вагнер".

Одна из девушек, которая "продала девственность" Пригожину рассказала, что Пригожин заказывал сразу много разных девушек чуть старше 18 лет.

"Он занимался сексом без презерватива: считал, что так обменивается энергией, жидкостями, будто получает от них заряд бодрости. У него вообще много своих странностей, например, под крайней плотью у него вшиты "спутники". Это такая модная тема у некоторых мужчин, особенно на зоне, когда всякие предметы зашивают туда. Считается, что это должно сделать из мужчины полового гиганта и что женщины от этого тащатся (получают удовольствие — ред.). На самом деле женщинам это болезненно и неприятно", — рассказала она.

По словам расследователей, для девушек "повар" Путина снимал номера в отеле Solo Sokos Hotel. Отмечается, что некоторые из девушек жили там долго, а некоторых, в частности целомудренных девушек, привозили и увозили очень быстро.

Девушка, которая уже была "на встрече" с Пригожиным рассказала, что он называл девственниц "шампуньками", потому что он их "открывал и выбрасывал".

"Это было осенью 2019 года, мне было 18 лет, я жила в Санкт-Петербурге, была в глубокой депрессии и должна была лечь в больницу. В то время я познакомилась с девочкой моего возраста — ее выгнали из дома, ей очень нужны были деньги. Она спросила, не хочу ли я продать свою девственность за 40 тысяч рублей, а она бы тогда получила комиссию. Я такая: а давайте, — хотя мне-то самой не настолько деньги нужны были", — отметила она.

По ее словам, она не знала кому именно "продает" свою девственность.

"Я не подозревала, с кем придется это сделать. Сначала я встретилась с его сутенершей в кафе на Невском проспекте, миленько с ней поговорили. Это была девушка лет 30, с длинными темными волосами. Она сказала, что нужно пойти в клинику и проверить девственность. Меня отправили в клинику "Согаз" — тут же с другой стороны Невского проспекта. На ресепшене нужно было сказать пароль "женский спорт", — рассказала девушка.

После "проверки" ее отправили в отель Solo Sokos Hotel Vasilievsky на Васильевском острове.

"Мне кажется, там всегда были какие-то комнаты забронированы для него и девочек и всегда были какие-то люди, которые их курировали. Там были девочки, не девственницы, которым он платил за секс по 5 тысяч рублей. Они-то мне и рассказали, что это Пригожин. Они тогда ждали его уже несколько дней", — добавила она.

По словам девушки она достаточно хорошо знала на тот момент, кто такой Пригожин, ведь читала независимые СМИ и расследования о "поваре Путина".

"В полном шоке я отправилась в комнату отеля и ждала его. Он начал стучать не в ту дверь, подумал, что я ему не открываю, и рассердился. А потом понял, что это он ошибся. И я просто сидела с ошарашенным видом. Потом он сказал, что была девочка, которая ему так и не открыла", — рассказала она.

Она сообщила, что "процесс" встречи с Пригожиным состоялся достаточно быстро и после всего она чувствовала себя достаточно подавленной и даже записалась на прием к психотерапевту.

"Судя по всему, он очень часто был в этом отеле и там всегда должны были быть для него готовые девочки. Он искал девственниц и называл их "шампуньки". Как мне потом рассказали, у него есть бзик на этом — лишать девственности. А "шампуньки" — по аналогии с шампунями в отеле: открываешь и выбрасываешь. Деньги он просто оставил стопкой на стуле, 100 тысяч: 40 я должна была взять себе, 60 тысяч отдать сутенерше", — добавила девушка.

Напомним, что 22 июля руководитель российского правозащитного проекта "Гулагу.нет" Владимир Осечкин заявил, что "повар" российского президента Владимира Путина и главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин потерял фалангу безымянного пальца левой руки, когда сидел в тюрьме в 1980-х годах. Таким образом его наказали другие осужденные за сотрудничество с администрацией исправительного учреждения.

Также в начале июля появились кадры проведенных правоохранительными органами РФ обысков в особняке и офисе основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Во время мероприятий найдены слитки золота и арсенал оружия.