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Мир Мятеж военных в Турции

Слитки золота, парики и сауна: росСМИ показали кадры обыска особняка и офиса Пригожина (фото)

Появились кадры с обысков в особняке и офисе Пригожина
Появились кадры с обысков в особняке и офисе Пригожина

По данным российских источников, самым статусным предметом его коллекции является именной пистолет Glock, которым Пригожина наградил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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Появились кадры проведенных правоохранительными органами обысков в особняке и офисе основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. В ходе мероприятий найдены слитки золота и арсенал оружия. Об этом сообщает российское издание "Известия".

На кадрах заметно, что в ходе обысков был обнаружен арсенал оружия, парики, пачки валюты, а также "личная комната для молитв" и медицинский кабинет. Кроме того, на кадрах обысков видно наличие вертолетной площадки, бассейна, сауны, тренажерного зала и слитков золота.

Пропагандистское издание "Фонтанка SPB Online" пишет, что после обысков пригожину все вернули, в том числе оружие. Утверждается, что во вторник, 4 июля, пригожин прибыл к зданию Управления ФСБ по петербургу и ленобласти.

За несколько часов до этого его туда официально пригласили, чтобы вернуть оружие, обнаруженное в ходе обысков 24 июня и изъятого в его загородной резиденции в элитном коттеджном поселке "Северный Версаль". По информации журналистов, "повар путина" получил назад два карабина "Сайга", нарезной австрийский карабин Steyr Mannlicher, полуавтоматическую винтовку "АРка" и еще несколько ружей и пистолетов.

Самым статусным предметом его коллекции является именной пистолет Glock, которым Пригожина наградил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Обыски также проводились 24 июня. В офисе Пригожина в Санкт-Петербурге обнаружили коробки с большой суммой наличных средств.

4 июля найденные 10 млрд рублей и технику вернули в офис и в "Вагнер Центр".

Появились кадры с обысков в особняке и офисе Пригожина Fullscreen
Появились кадры с обысков в особняке и офисе Пригожина
Появились кадры с обысков в особняке и офисе Пригожина Fullscreen
Появились кадры с обысков в особняке и офисе Пригожина
Появились кадры с обысков в особняке и офисе Пригожина Fullscreen
Появились кадры с обысков в особняке и офисе Пригожина
Появились кадры с обысков в особняке и офисе Пригожина Fullscreen
Появились кадры с обысков в особняке и офисе Пригожина

Напомним, что 5 июля британская разведка сообщила о "чистках" генералов РФ после мятежа ЧВК "Вагнер". В Минобороны Великобритании отметили, что аресты таких авторитетных в вооруженных силах фигур, как генерал Сергей Суровикин, вызовут раскол в среде военной элиты РФ.

Кроме того, как сообщалось, СМИ узнали, как в РФ собираются восполнить потерю ЧВК "Вагнер". В РФ, вероятно, не будут объявлять полную мобилизацию военнообязанных, а восполнят потери после мятежа Пригожина иным путем.