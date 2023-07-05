Рискуют перенапрячься: СМИ узнали, как в РФ собираются восполнить потерю ЧВК "Вагнер"

В РФ, вероятно, не будут объявлять полную мобилизацию военнообязанных, а восполнят потери после мятежа Пригожина иным путем.

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Российская Федерация намерена отправить в Украину больше "кадыровцев" и заключенных, чтобы занять позиции, оставленные бойцами частной военной компании "Вагнер". Об этом пишет Bloomberg 4 июля со ссылкой на представителей европейской разведки.

В публикации говорится, что мятеж Евгения Пригожина лишил Россию части наиболее опытных бойцов. В связи с этим в РФ возникла потребность в новых силах.

Официальные лица сообщили, что подразделения ВС РФ рискуют перенапрячься на фоне контрнаступательных действий Украины на Бахмутском направлении. По их данным, РФ перебросила большое количество войск в Бахмут после ухода оттуда "вагнеровцев".

"Решимость Путина избежать полной военной мобилизации означает, что в ближайшие недели Россия, вероятно, отправит на передовую еще больше чеченцев и осужденных", — считают европейские официальные лица.

Авторы статьи также отмечают, что ранее "кадыровцы" не проявляли себя, как эффективные бойцы в Украине.

Напомним, что 29 июня начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что ЧВК "Вагнер" больше не будет принимать участие в боевых действиях на территории Украины. По его словам, это было самое эффективное подразделение РФ.

Ранее, 20 июня, Госдума РФ приняла в третьем чтении поправки касательно освобождения заключенных от уголовной ответственности за участие в войне против Украины. Для этого преступник должен подписать контракт с ВС РФ во время мобилизации или военного положения.

Мы также писали о том, что 4 июля верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель назвал три основных урока, которые должен усвоить Евросоюз по итогу провалившегося мятежа Евгения Пригожина в России.