Британская разведка сообщила о "чистках" генералов РФ после мятежа ЧВК "Вагнер"

В Минобороны Великобритании отметили, что аресты таких авторитетных в вооруженных силах фигур, как генерал Сергей Суровикин, вызовут раскол в среде военной элиты РФ.

Related video

Британская разведка обратила внимание, что после вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" из публичного поля пропали российские военачальники — заместитель командующего российскими войсками в Украине генерал армии Сергей Суровикин и заместитель министра обороны генерал-полковник Юнус-бек Евкуров. Об этом 5 июля сообщила пресс-служба Минобороны Великобритании.

В отчете говорится, что Суровикин не появлялся на публике с 24 июня, а Евкуров не присутствовал на телевизионном выступлении руководства Министерства обороны РФ 03 июля 2023 года.

"Подозрение, которое потенциально пало на старших офицеров, подчеркивает, как неудачный мятеж Пригожина усугубил существующие линии разлома в сообществе национальной безопасности России", — отметили в британском Минобороны.

Между тем пока нет подтверждений тому, что Суровикин и Евкуров арестованы. Скорее всего российские власти подозревают генералов в связи с куратором "вагнеровцев" Евгением Пригожиным, — Суровикина с 2017 года, со времен службы в Сирии с 2017 года. Евкуров же засветился на видео в разговоре с Пригожиным во время захвата "вагнерами" Ростова-на-Дону.

"Хотя Суровикин в основном известен на Западе своей жестокой репутацией, он является одним из наиболее уважаемых старших офицеров в российских вооруженных силах; любые официальные санкции против него, скорее всего, вызовут раскол", — подытожила британская разведка.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу 3 июля впервые прокомментировал военный мятеж ЧВК "Вагнер", организованный Евгением Пригожиным. Глава ведомства заявил, что план Пригожина провалился из-за того, что "личный состав Вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу".