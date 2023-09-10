У Росії розбився приватний гвинтокрил: серед пасажирів колишній депутат, — росЗМІ

Повідомляється, що на борту був колишній депутат та підприємець із Архангельської області Сергій Щелок.

Related video

У Росії розбився приватний гвинтокрил Robinsson 10 вересня 2023 року. Про це повідомляють росЗМІ.

Під Вологдою потонув приватний борт, на якому перебувало три людини. Як відомо, двох врятували, а одного пасажира шукають. Ймовірно, він потонув.

Гвинтокрил виконував незареєстрований політ над озером Воже у Вологодській області.

Важливо

Під час тренувального польоту: у Каліфорнії розбився військовий літак F/A-18 Hornet

"Йшов на малій висоті, в якийсь момент пілот втратив керування, і машина впала у воду", – зазначають у російських ЗМІ.

Попередньою причиною аварії Robinsson стало те, що він дуже низько летів над озером Воже. Також повідомляється, що серед постраждалих колишній депутат та підприємець із Архангельської області Сергій Щелок. У нього на озері є майданчик для гвинтокрила і рибальський будиночок.

Особи зниклого безвісти та другого потерпілого встановлюються, наразі на місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, 15 серпня в РФ розбився навчальний літак, внаслідок чого загинув командир авіаційної бази.

Також Фокус писав про чотири версії, чому літак Євгена Пригожина розбився 23 серпня 2023.