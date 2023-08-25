Під час тренувального польоту: у Каліфорнії розбився військовий літак F/A-18 Hornet

За даними журналістів, наразі незрозуміло, що стало джерелом аварії, і представники влади поки що не розкрили інформацію про стан пілота.

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У п'ятницю, 25 серпня, американський військовий винищувач F/A-18 Hornet розбився в районі авіабази Мірамар у Каліфорнії, США. Про це заявив представник Міністерства оборони США, передає ABC News.

Компетентні органи оголосили про те, що інцидент стався біля траси, що з'єднує два штати, рано вранці.

Наразі незрозуміло, що послужило джерелом аварії, і представники влади поки що не розкрили інформацію про стан пілота. Крім того, невідомо, чи перебували ще якісь особи на борту винищувача F/A-18 Hornet.

Представник Міністерства оборони підтверджує, що F/A-18 морської піхоти розбився під час тренувального польоту.

Що відомо про літак F/A-18 Hornet

Винищувач-бомбардувальник F/A-18, розроблений у 1970-х роках, є американською палубною авіацією. Цей тип повітряного судна перебуває на озброєнні в декількох країнах Європи, Океанії та Близького Сходу. У США цей літак продовжує оперувати у складі Корпусу морської піхоти, а також виконує функції в навчальних та експериментальних ескадрильях.

У різні періоди часу різні країни розглядали можливість придбання винищувачів F/A-18, включно з Австрією, Угорщиною, Польщею, Сінгапуром, Філіппінами, Чехією та Чилі. Таїланд також зробив замовлення на кілька літаків F/A-18, однак через Азійську фінансову кризу, що сталася 1997 року, це замовлення було анульовано.

Нагадаємо, що в американському штаті Мічиган розбився радянський літак МіГ-23УБ під час завершення авіашоу Thunder Over Michigan.

А 12 серпня в РФ впав винищувач Су-30 під час показових польотів. Екіпаж загинув.