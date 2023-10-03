Говорят, что невиновны: за одни сутки произошли три аварии с самолетами "Аэрофлота" (фото, видео)

По данным журналистов, за прошедшие сутки загорелись двигатели сразу с двух самолетов, в то время как третий ремонтировали полтора часа. Компании-производители самолетов отказались обслуживать воздушные суда, однако Кремлю все же удалось закупить запчастей на почти 20 млрд руб. у европейских компаний.

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За одни сутки в РФ произошли аварии сразу трех самолетов. Два самолета не смогли взлететь в аэропорту из-под Москвы. Компания "Аэрофлот" пыталась "спасти" ситуацию, выплатив пассажирам по 600 руб. компенсации. Один самолет застрял в аэропорту Пхукета в Малайзии. О деталях поломки российского самолета в Малайзии говорится на портале "24 канал".

Пресс-служба "Аэрофлота" объяснила, что 2 октября произошло возгорание двигателя у самолета Boeing 777, который летел рейсом SU275 из Пхукета в Москву. При этом компания не признает, что ответственна за ситуацию. Утверждает, что вина лежит на работниках аэропорта, которые якобы вызвали поломку.

Flightradar24: рейс SU275 из Пхукета в Москву Фото: Flightradar24

Чтобы отыскать другой самолет на замену поломанного, понадобилось определенное время, признали в компании. На это время пассажирам предложили напитки, номера в гостиницах и возможность поесть. Наконец, людей смогли доставить в РФ другими рейсами, заверила пресс-служба.

Крушения самолетов "Аэрофлота" — что известно

Отметим, 2 октября в Москве "Аэрофлот" имел проблемы с двумя самолетами подряд. Сначала загорелся двигатель у воздушного судна, которое уже взлетело. На борту находилось 400 человек, которых попросили не беспокоиться и подготовиться к срочному возвращению в аэропорт. При этом, как говорили свидетели, голос пилота был "взволнован".

После приземления "Аэрофлот" отыскал еще один самолет. Однако проблема была в том, что его не смогли отремонтировать: чтобы это выяснить, потратили 1,5 часа. Россияне все же смогли вылететь на отдых в турецкую Анталью, но добрались туда через восемь часов.

Между тем Федеральная служба "Росавиация" ни словом не прокомментировала инцидент с тремя российскими самолетами. Последнее сообщение, опубликованное пресс-службой ведомства, касается проведения всероссийской конференции.

Отметим, 12 сентября произошло чрезвычайное происшествие с самолетом РФ, который совершал внутренний рейс. Самолет двигался из Сочи в Омск, но миновал аэропорт назначения, а затем приземлился прямо посреди поля.

Позже стало известно, что же произошло с воздушным судном: у него сломалась гидравлическая система. Пилотам пришлось выбирать аэропорт с более длинной взлетной полосой, до которого, впрочем, не хватило горючего.

Российские авиакомпании потеряли возможность вовремя ремонтировать самолеты в результате наложения санкций на РФ. В частности, компании Boeing и Airbus отказались от проведения сервисных работ и предоставления запасных частей. Однако расследователи выяснили, что стране-агрессору удается обойти санкции: получили запчастей на сумму 18 млрд руб. — купили в ЕС.

Между тем президент России Владимир Путин в первые месяцы вторжения в Украину разрешил российским компаниям присваивать самолеты зарубежных компаний, которые на момент начала войны находились на аэродромах. Воздушное судно, которое потерпело крушение во время полета в Омск — одно из таких устройств.

Напоминаем, в августе и сентябре в РФ два воздушных судна не долетели до аэропортов и разбились. На одном из этих судов — самолете "бизнес-джет" — находился глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин: российские власти до сих пор не обнародовали ни одной версии, что произошло 23 августа. На втором судне — в вертолете — находился российский экс-депутат из Архангельской области.